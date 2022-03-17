إيرلندا تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفلت إيرلندا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم، حيث شهدت ساحة الوصل عروضا فنية متنوعة، كجزء من احتفالات هذه الدولة بعيد القديس باتريك، الذي يصادف اليوم.

ورحبت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوّض العام لإكسبو 2020 دبي، بوزير الإسكان والحكومية المحلية والتراث الإيرلندي، دارا أوبراين، والوفد المرافق له.

وقال نجيب محمد العلي: "بتصميم مستوحى من نصب نيوغرانغ التذكاري، يُقدم جناح أيرلندا في إكسبو 2020 دبي، خمسة آلاف عام من التراث والأدب والمعرفة الأيرلندية، ويدعو الزوار لاستكشاف البلد كمكان للإلهام والإبداع".

وأضاف: "تفخر دولة الإمارات بعلاقاتها المزدهرة مع أيرلندا، ونُؤمن بأن أيرلندا لديها الكثير لتقدمه لنا وللعالم أجمع، نظرا للمكانة الريادية التي تتمتع بها إقليميا على نطاق الابتكار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر المعرفة، فضلا عن كونها مركزا هاما للتكنولوجيا والاستثمار. نحن على ثقة بأننا سنستطيع دفع العلاقات الثنائية الحالية مع أيرلندا نحو آفاق جديدة، ونتطلع إلى تعاون متبادل المنفعة بين بلدينا".

من جهته قال معالي الوزير أوبراين: "إنه لشرف خاص لي أن أنقل تهنئة إيرلندا بالعام الخمسين لدولة الإمارات الذي يقترب من نهايته بالتزامن مع استعداد إيرلندا الاحتفال بالذكرى المئوية للدولة. لقد أعجبنا بالخطوات الهائلة إلى الأمام التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى نصف قرن، مع ظهور دبي كمركز دولي رئيس يوفر الاتصال على نطاق عالمي حقًا".

وأضاف: "لقد طورنا علاقاتنا الرائعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وازدهرت من خلال مشاركتنا في إكسبو دبي، والبرامج المهمة المقدمة في جناحنا، والأهم من ذلك من خلال التعاون الكبير مع شركائنا في هذا الحدث الدولي، ما ساعد على تقديم أحداث لا تُنسى مثل جوقة إكسبو العالمية".

وتلا الكلمات عرض فني ضم شيلي دينفر، والتي تنحدر من غالواي غرب إيرلندا وتعزف على القيثارة، الرمز الوطني لإيرلندا، والمدرجة أيضًا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، كما ضم العرض أداء "كورماك بيغلي" الذي قدم من خلال مجموعة من الألحان التقليدية من جنوب غرب كيري، وكذلك ضم الاحتفال رقصات إيرلندية تقليدية أخرى.

وتشمل الاحتفالات عرضًا موسيقيًا في ساحة الوصل برعاية القاعة الوطنية للحفلات الموسيقية وبقيادة عازف الكمان الشهير "مارتن هايز"، يسبق ذلك مسيرة بقيادة لقوات الدفاع الإيرلندية وأحداث أخرى كسرد القصص والأنشطة الرياضية وغيرها.

ويقع جناح إيرلندا في "اليوبيل" ويسعى إلى تقديم إيرلندا باعتبارها وجهة مطلقة للإلهام بفضل تراثها الراسخ والعريق القائم على الإبداع والخيال والابتكار.