سجادة لوسيرن السحرية تتألق في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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يحظى الجناح السويسري في معرض إكسبو 2020 دبي بشعبية كبيرة لدى الزوار، ويرجع ذلك إلى تصميمه الفريد من نوعه بشكل مكعب مع واجهة بلورية ذات مرآة عاكسة للعلم السويسري والسجادة الحمراء في منطقة الانتظار الجذابة؛ تجسيداً لفكرة تقديم «انعكاسات» لمعالم سويسرا الرئيسة التي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات. كما ترمز السجادة الحمراء إلى كرم الضيافة الأصيلة في سويسرا ولوسيرن للزوار من جميع أنحاء العالم، وهي دعوة مفتوحة لزيارة هذا البلد السياحي بامتياز في قلب القارة الأوروبية.



وتُعتبر سويسرا بمثابة «خزان المياه في أوروبا». نظراً لأنها موطن لما يقرب من 30 بحيرة كبيرة وأكثر من 20 نهراً جليدياً كبيراً، والعديد من الأنهار الجارية. فالمناخ في سويسرا معتدل وصيفه أكثر برودة وانتعاشاً، حيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 25 درجة مئوية. كما تقدم منطقة لوسيرن وبحيرتها الواقعة في وسط البلاد، لزوارها جوهر سويسرا باختصار. وهذا ما يشجع الزائر الخليجي لزيارة هذا البلد السياحي، خاصة في فصل الصيف.



وكانت قد أعلنت مؤخراً الحكومة الاتحادية السويسرية خلال شهر فبراير الماضي أن السياح والزوار القادمين من الإمارات لم يعد مطلوباً منهم تقديم نموذج دخول أو شهادة لقاح أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد (بي سي آر)..



وبهذه المناسبة قال ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: «يمكن للزوار من الإمارات الآن الاستمتاع بأماكن الجذب اللامحدودة التي تقدمها سويسرا بما فيها المناظر الطبيعية والأنشطة في الهواء الطلق إلى المأكولات المحلية اللذيذة والتجارب الثقافية الغامرة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى ارتداء الكمامات وتقديم شهادات اختبار سلبية (بي سي آر) عند دخول المتاجر والمطاعم والأماكن الثقافية والأماكن العامة والأحداث والفعاليات الأخرى».



تجذب مدينة لوسيرن السويسرية ومنطقة إنجيلبيرج تيتليس قدراً كبيراً من الاهتمام من خلال ظهورهما في معرض إكسبو 2020 دبي. حيث تقود سجادة لوسيرن السحرية الزوار في الجناح السويسري عبر الصور الجميلة من لوسيرن وبحيرة لوسيرن والجبال المحيطة مباشرةً إلى المنصة فوق بحر من الضباب - أحد المعالم البارزة في المعرض. إذ يخوض الزائر تجربة فريدة من نوعها بين أحضان الطبيعة عبر الدخول إلى طريق مضيء يتّجه صعوداً يلفه هالة كثيفة من الضباب كالتي على جبال الألب السويسرية، ليصل بعدها إلى قمة الطريق، حيث يُعرض منظر بانورامي لجبال سويسرا الخلابة تماماً كأنك في لوسيرن- منطقة بحيرة لوسيرن: عبر مجموعة كاملة من تجارب المدينة والبحيرة والجبال في متناول اليد.