ميلان الإيطالي يظهر في "إكسبو 2020" للمرة الثالثة

المصدر: البيان

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يستعد فريق ميلان الإيطالي بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لزيارة إكسبو 2020 دبي، الثلاثاء 22 مارس الجاري، استغلالا لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها ميلان لإكسبو 2020 دبي، لاسيما أن دولة الإمارات تضم عدد كبير من مشجعي الروسونيري الذين يبلغ عددهم أكثر من ميلوني مشجع.

ومن المقرر أن يقدم لاعبو ميلان حصة تدريبية خاصة للأطفال، بأكاديمية ميلان إكسبو 2020 بمركز الرياضة واللياقة البدنية، مع توزيع طاقم الملابس الخاص بالروسونيري.

وتبدأ جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع لاعبي ميلان أمام الجماهير الساعة 07:00 مساءً بتوقيت الإمارات في حديقة الاحتفالات بإكسبو 2020 دبي، وتتضمن الجلسة عروض كرة قدم حرة، وتُتاح للحضور فرصة الفوز بجوائز مميزة.

وتعد هذه الفعالية مجانية لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي، وينصح بالحضور مبكراً للمشاركة في الفعالية قبل اكتمال عدد الحضور.