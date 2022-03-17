"أسترازينيكا" تطلق "تحدي البحوث والتطوير للباحثين في درجة ما بعد الدكتوراه"

المصدر: دبي-وائل نعيم

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أطلقت "أسترازينيكا" اليوم "تحدي البحوث والتطوير للباحثين في درجة ما بعد الدكتوراه" بهدف المساهمة في تحفيز إطلاق الأفكار القادرة على إحداث نقلة نوعية في علاج مجموعة من أكثر الأمراض تعقيداً حول العالم.

و قال البروفيسور السير ميني بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون أبحاث وتطوير المستحضرات الدوائية الحيوية في "أسترازينيكا"

ويدعو التحدي الذي أطلقته الشركة في "إكسبو 2020 دبي"، طلاب السنة الأخيرة في ماجستير أو دكتوراه الطب والباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه من مختلف أنحاء العالم لاقتراح أفكار مبتكرة تحفز وتيرة الاكتشافات الدوائية وتطوير الأدوية ضمن مجالات الأمراض الرئيسية لدى "أسترازينيكا".

وسيحظى الفائزون بفرصة الانضمام إلى مجموعة باحثي مرحلة ما بعد الدكتوراه في "أسترازينيكا" والحصول على تمويل كامل لأبحاثهم.

وبالتعاون مع إحدى الجامعات الرائدة، سيكون بمقدور الباحثين الوصول إلى الخبرات والتجارب الداخلية في الشركة، ومركباتها الدوائية، وأدواتها وتقنياتها المبتكرة، علاوة على الإرشاد والتوجيه لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم.