مجلس التعاون الخليجي يحتفل بـ"يوم الشرف " في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الشرف الخاص به في إكسبو 2020 دبي أمس ، بحضور معالي نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام المجلس .



ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، وبالأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

وبدأ الاحتفال بمراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة.



وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يرتكز محتوى جناح مجلس التعاون على شرح ما تحقق من إنجازات بهوية وقصة واحدة، ويعرض الإرث التاريخي للمجلس والأسس التي قام عليها، والخطط والمشروعات التي تم العمل عليها في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطلعات المجلس ومشروعاته المستقبلية".



وأضاف: إننا ندرك تماماً الدور المهم لمجلس التعاون الخليجي ومؤسساته في توحيد الجهود الهادفة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع الميادين، ونشيد بجناح مجلس دول التعاون الذي يؤكد على المصير المشترك والرغبة الجادة في المحافظة على الموروث الخليجي، والعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية من أجل مستقبل أفضل.



ومن جانبه قال معالي نايف فلاح مبارك الحجرف: لقد أثبت مجلس التعاون قدرته على مواجهة الأزمات العالمية، والتغيرات الطارئة، وأصبح مجلس التعاون اليوم ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والأمان لأبنائه، وأصبح عنوانا للتنمية الشاملة والرؤى الوطنية الطموحة، الأمر الذي يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا البناء العظيم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال المسيرة المباركة، وكلنا ثقة بسواعد شبابنا وبناتنا الذين نفاخر على قدرتهم في تحقيق الإنجازات والنجاحات المتوالية.



وأضاف: إن احتفالنا اليوم بذكرى مرور واحد وأربعين عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحمل طابعا خاصا ومتميزا، ولما لا ونحن لشهود عيان على حدث عالمي كبير هو إكسبو 2020 دبي، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل فخر واعتزاز، وبقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، أن تبرهن للعالم أجمع المكانة الكبيرة والمرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في قدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث والمناسبات العالمية بكل كفاءة واقتدار وتميز، فيحق لنا في دول المجلس، ويحق لنا كخليجيين، الاعتزاز، ويحق لأبناء الإمارات الفخر.



وتلا الكلمات عرض فني من إعداد وإشراف جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، لأوبريت "خليجنا واحد"، وقدمت فرقة التلفزيون للفنون عرضا عكس عمق العلاقات بين الدول الست لمجلس التعاون (الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت).

وبهذه المناسبة، حلقت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة عند الساعة الرابعة عصرا للاحتفال بيوم الشرف لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قدم بعدها فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" ، مجموعة من العروض المذهلة باستخدام سبع طائرات، وبقيادة نخبة من الطيارين المحترفين، الذين زينوا سماء إكسبو 2020 بألوان علم دولة الإمارات، كما قاموا بعدة عروض مشوقة حبست أنفاس الزوار الذين احتشدوا بحماس لمشاهدة الاستعراضات الجوية، التي دامت لعدة دقائق وأثارت إعجابهم وانبهارهم.



ويستقطب جناح مجلس التعاون الواقع في منطقة الفرص زوار إكسبو 2020 من جميع الجنسيات والثقافات، ويتعرف الزوار على محتواه المميز، وشعاره "رؤية موحدة لمستقبل واعد"، الذي يجسد المصير المشترك، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً بين دول الخليج العربية.

ويرتكز تصميم محتوى جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، على العنصر البصري، لشرح ما تحقق من إنجازات خلال مسيرة مجلس التعاون منذ تأسيسه في أبوظبي 25 مايو 1981، ويبرز عدة ركائز أساسية، منها الإرث التاريخي، ودعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والمنجزات، والتنسيق والتكامل، والتطلعات المستقبلية.