"إكسبو 2020" منصة حيوية ملهمة لـ " نسخة أوساكا 2025"

المصدر: وام

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تحت شعار "شارك صوتك .. اصنع مستقبلك"؛ يستعد جناح اليابان من خلال منظومة تكنولوجية عبر غرفة عمليات داخل جناح اليابان في إكسبو 2020 دبي، تستهدف في المقام الأول جمع أصوات العالم من زائري إكسبو دبي، والاستفادة من الحلول والأفكار المطروحة، من أجل الاستعداد لنسخة إكسبو 2025 في أوساكا، بحسب مسؤولين يابانيين مسؤولين عن نسخة 2025 أوساكا.

واعتبر مسؤولو أوساكا خلال زيارتهم إكسبو 2020 دبي أن النسخة الحالية منصة مُلهمة لتجربتهم الجديدة، وتتوقع اليابان مشاركة 150 دولة و 25 منظمة دولية في إكسبو 2025 أوساكا، وحتي 11 مارس الجاري؛ أكدت 87 دولة و 6 منظمات دولية مشاركتها في إكسبو 2025 أوساكا، آخرها دولة سلوفينيا التي أعلنت مشاركتها رسمياً في نسخة اوساكا، وفقًا لإعلان رسمي من حكومة اليابان.

وتتسلم "أوساكا 2025" الراية بداية من 13 أبريل وحتي 13 أكتوبر 2025، على جزيرة يومشيما، على الواجهة البحرية لمدينة أوساكا اليابانية، تلك الجزيرة التي تحيطها مياه المحيط من جميع الجوانب، ليعطي تصميم المكان انطباعًا قويًا عن البحر والسماء، من أجل طرح مبادرات الدول المشاركة ورسم رؤية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبل فيما بعد.

وداخل أحد غرف جناح اليابان في إكسبو دبي، ترتكز غرفة عمليات أوساكا 2025 على تحليل الأفكار الإنسانية لإيجاد الحلول للمشكلات العالمية أبرزها البيئة والأزمات البشرية ، معتبرة إكسبو دبي بوابة زمنية للنسخة القادمة، عبر الاستفادة من كل الزائرين العالميين وعرض الثقافة اليابانية وفرص الإبداع ، ومحاولة المشاركة والاسهام في رفع الوعي بالقضايا العالمية والأزمة البيئية؛ وإيجاد الحلول لإنقاذ كوكب الأرض، ليصبح شعار إكسبو دبي "تلاقي العقول" هو البداية لجمع الأفكار لتصبح جزءا من البحوث التكنولوجية لحل القضايا العالمية، مع عرضها في أوساكا 2025.

وعرضت اليابان بعض الصور ولقطات متلفزة لمكان النسخة الجديدة من إكسبو الذي يستضيف الحدث الدولي، و كتب على لافتة كبيرة "صوتك سيبني مستقبلاً للجميع"، وتسليط الضوء على قضايا إنسانية على البشرية أن تتشاركها وتتعاون من أجل حلها، تم تحديدها في 4 اتجاهات: "بناء مستقبل للغابات"، "بناء مستقبل للبحار"، "استكشاف الإمكانيات الكامنة في الإنسان"، وأخيراً "بناء مجتمع لا يهمش أحداً".

ويسعي اليابانيون لإنشاء نسخة من المعرض العالمي تضاهي "نسخة دبي"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك المشروع الوطني الياباني، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالترفيه الكامل والحيوي، والبحث عن الإلهام، ورسم خرائط العرض والموسيقى والفنون، والثقافة، عبر وضع مناهج جديدة لبناء الموقع يواكب الأحداث، تطبيق وتنفيذ الأفكار المبتكرة عمليا في الموقع، والتحقق من تقنيات الجيل التالي والأنظمة الاجتماعية التي تتوقع المستقبل لما بعد عام 2025 ، والتطبيق العملي للتقنيات المتقدمة والأنظمة الاجتماعية ، والتأكد من حياد الكربون ، واللجوء لبدائل أخري للطاقة مثل الهيدروجين، فضلاً عن الجمع بين الترفيه الحقيقي والافتراضي، التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية.

- شعار أوساكا 2025.

ويهدف الشعار الرئيسي لإكسبو 2025 أوساكا؛ "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا" إلى إنقاذ الأرواح وتمكين الحياة وربط الأرواح بمفهوم معمل حياة الناس، والعمل علي تسهيل تنقل الزوار وتزويدهم بخبرة عملية في التنقل، سواء باستخدام الطيران أو السيارات الذكية، مع توفير نسخة افتراضية لتعزيز فرص الجاذبية عبر شبكة الانترنت، ووفقاً لموقع "أوساكا 2025"، يطرح إكسبو سؤالًا مباشرًا: "ما هي طريقة الحياة السعيدة؟"، حيث يُقام المعرض في وقت تظهر فيه تحديات اجتماعية جديدة ، بما في ذلك الفجوات الاقتصادية المتزايدة والصراعات المتزايدة ، بينما تتطور تقنيات العلوم بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية ، والتي ستحدث تغييرات للبشرية، ويمثل "نهج إكسبو" من أجل العمل كدليل إرشادي للتنفيذ العملي للمشاريع، والسعي لإعطاء صورة واقعية لمجتمع المستقبل ليس فقط من خلال الفكر ، ولكن أيضًا من خلال العمل.

و يهدف برنامج فريق إكسبو 2025، لخلق مجتمع مستقبلي مثالي من خلال التعاون بين مشاركات منوعة، لتطبيق موضوع المعرض والمساهمة في تحقيقه أهداف التنمية المستدامة، لتطبيقها بحلول عام 2025.

وكشف مسؤولو إكسبو 2025 في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن تنفيذ ثمانية مشاريع موضوعية تخلق مفهوم "جناح التوقيع" حيث يمكن للناس تجربة "مجتمع المستقبل لحياتنا" وإرسال رسائل للمجتمع المستقبلي، من إعداد 8 علماء يابانيين هم د. فوكوكا شين إيتشي عالم أحياء بجامعة أوياما جاكوين، وكاواموري شوجي مخرج الرسوم المتحركة، وكواسي مخرج سينمائي، كوياما كوندو كاتب إذاعي وكاتب سيناريو، واشيجيوروهيروشي، مدير زائر بجامعة أوساكا، د. ناكاجيما ساشيكو موسيقي وعالم رياضيات، والفنان أوشياي، د. مياتا هيرواكي بجامعة كيو.

يذكر أنها ستكون المرة الثالثة التي تستضيف فيها أوساكا معرض اكسبو، بعد أن استضافت معرض إكسبو 1970 وإكسبو 1990، وتقدر ميزانية البناء بمبلغ 1.7 مليار دولار /ثلث يأتي من الحكومة اليابانية ، وثلث من الحكومة المحلية ، والباقي من خلال القطاع الخاص بما في ذلك منظمات الأعمال/، من المتوقع أن تبلغ الميزانية التشغيلية حوالي 800 مليون دولار يتم تمويلها من خلال مبيعات التذاكر.