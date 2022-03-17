حامد بن زايد يشهد حفل جامعة زايد بتخريج «دفعة صناع المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتفال جامعة زايد بتخريج دفعة «صناع المستقبل» لـ618 طالباً وطالبة حاصلين على درجة الامتياز ومراتب الشرف، ودفعات مختلفة من خريجي الدراسات العليا، خلال حفل أقيم أمس في «إكسبو 2020 دبي».

ويشكل هؤلاء قطاعاً من مجموع الطلبة الذين احتفلت الجامعة بتخرجهم هذا الأسبوع في سلسلة من الاحتفاليات من 14-16 مارس الجاري والبالغ عددهم الإجمالي 3932 طالباً وطالبة من خريجي الدفعات 19 و20 و9 و10 للطلاب في مرحلة البكالوريوس ودفعات مختلفة من خريجي الدراسات العليا.

رد الجميل

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، خلال كلمته عن سعادته لخريجي جامعة زايد الأوفياء، الذين ردّوا الجميل لهذا الوطن الغالي، «لتتكلل جهودهم ومثابرتهم في حصولهم على الشهادات الجامعية، بعزيمة لا تلين، في ظل ظروف استثنائية عاشوها خلال السنوات الماضية، ليكونوا اليوم ضمن قائمة الخريجين والخريجات على لوحة شرف جامعة تفخر بحمل اسم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

تحديات

وقال معاليه للخريجين والخريجات: «عليكم أن تتذكروا أن العالم اليوم يتغير بسرعة كبيرة، وأن المستقبل مليء بتحديات لم نعهدها من قبل، وأن بلوغ النجاح ليس سهلاً.. ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. اليوم بدأتم الخطوة الأولى بنجاح وثقة رغم الظروف والتحديات.. وبالتأكيد، ستواجهون وستجتازون محطات أخرى وتحديات مختلفة. ولكن بالإيمان والإرادة والطموح ستتخطّون الصعاب، وستنجزون الأفضل، وستحققون الأجمل لدولتنا الحبيبة. بكم خريجي جامعة زايد نبدأ رحلة مستقبل دولة الإمارات خلال مسيرة الخمسين عاماً القادمة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. فأَنتُم رواد الغد وصناع المستقبل».

دعم

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: «أتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعمها اللامحدود لمسيرة جامعة زايد منذ تأسيسها، فشكراً لـ«أم الإمارات» التي رعت المرأة الإماراتية ومكنتها كشريكة للتنمية ومربية للأجيال وصناعة التغيير في مجتمعنا».

وأضافت: «نستذكر اليوم الرعايةَ الأبويةَ التي أَوْلاها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتعليم أبناءِ شعبه والاستثمار في بناء الكوادر البشرية التي ساهمت في مسيرة التنمية والازدهار، وحققت الإنجازات عاماً بعد آخر، حتى وصلنا لدولة حضارية عصرية تنافسية، رسخت مكانتها بين الأمم. وجامعتنا التي تحمل اسم زايد هي خير مثال على بصمات الشيخ زايد التعليمية، والتي تستثمر منذ تأسيسها في بناء فكر الإنسان، لتخريج أجيال مبدعة قادرة على صناعة مستقبل الأوطان، والمساهمة في مسيرة البناء والتقدم التي تتطلع الإمارات إلى تحقيقها في الخمسين عاماً القادمة».

تجربة حديثة

وتعمل جامعة زايد على تقديم تجربة جامعية حديثة تناسب الجيل القادم من خلال تزويدهم بالأدوات التعليمية التي تحاكي متطلبات مستقبل سوق العمل، لرفد المجتمع بكوادر جديدة ومهارات سبّاقة لمواجهة التحديات في عصرنا بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 من خلال تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد المستقبل.

ضيوف

وتضمن الحفل مشاركة نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وليو أولاي، من فئة الشباب المبدعين تحت سن 30 في قائمة فوربس، والدكتورة نورة العبيدي، عضو المجلس الاستشاري الوطني، وحامد الحامد، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة غراسيا، والذين ألقوا كلمات أمام خريجي جامعة زايد شاركوا فيها رؤاهم وخبراتهم.