«أصوات أجيال المستقبل».. سحر الكتب في إكسبو

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفاءً بشهر القراءة، ينشر المؤلفون الصغار في مسابقة الكتابة العالمية المخصصة للأطفال، سحر القصص في أرجاء معرض إكسبو 2020 دبي وحول دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تتاح الكتب المجانية في جناح الاستدامة، «تيرا»، في يومي 19 و26 مارس، فيما تتاح الكتب طوال شهر القراءة في المكتبات المحلية حول الإمارات السبع.



أصوات أجيال المستقبل هي مبادرة كتابة فريدة، أُنشئت لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل‌. وتم إطلاق المبادرة لأول مرة تحت رعاية منظمة اليونسكو في عام 2015؛ فيما تم تقديمها إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2019. وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة‌ الإقليمية نيابةً عن الشيخة ‌حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة‌ النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الخليج العربي.



وسيتم مشاركة لحظة توزيع الكتب على حساب انستجرام التابع لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل، مع أدلة للعثور على مكان الكتب. كما سيشارك المؤلفون الصغار نُسخ من كتاب «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، وهي المجموعة التي تضم قصصهم الفائزة في دورتي المسابقة لعام 2020 وعام 2021.



ومبادرة «The Book Fairies» هي فكرة بسيطة تتيح للناس مشاركة القصص التي استمتعوا بها مع العالم من خلال ترك الكتاب في مكان عام والسماح للناس بالعثور عليه بشكل غير متوقع؛ وهو أمرٌ يسهم في تعزيز حب القراءة ونشر رسالة الاستدامة. يمكن لمن حالفهم الحظ بالعثور على الكتاب قراءة القصص والاستمتاع بها ثم الاحتفاظ بالكتاب أو تركه من جديد للسماح للآخرين بالعثور عليه.



تستقبل مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» المشاركات باللغتين العربية والإنجليزية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً على أن تكون القصص مناسبة للأطفال من الفئة العمرية 6 وما فوق. ومن شروط المشاركة في المسابقة: أن يتراوح عدد الكلمات في القصة بين 600 كحد أدنى و1500 كحد أقصى، وأن تتضمن القصة هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن تستعرض مواضيع حول حقوق الطفل ورؤية الكاتب لمستقبل مستدام. إن باب التسجيل مفتوح للسنة الثالثة الآن وتقبل المشاركات من جميع الأطفال المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمسجلين في التعليم بدوام كامل بما في ذلك التعليم المنزلي. وتغلق المسابقة أبوابها في النصف الأول من عام 2022.