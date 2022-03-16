مليون زائر لجناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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سجل جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي أكثر من مليون زائر منذ بداية الحدث العالمي حتى الأسبوع الجاري، ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذبا للزوار.

وأكدت روسفى جايتوس الوزيرة المساعدة في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، والمفوضة العامة المناوبة لجناح الفلبين، بهذه المناسبة أن هذا الإنجاز يؤكد اهتمام زوار إكسبو 2020 دبي بالفلبين، إذ يرسم الجناح صورة جاذبة للفلبين وسكانها، ويعكس تواصل الشعب الفلبيني عبر محيطات العالم، في مسيرة تمتد إلى 4 آلاف سنة من الاستدامة الثقافية.

وأضافت ان ما يميز جناح الفلبين مظهره الفريد ورسالته التي تشارك قصة الفلبينيين ورحلتها التي تمتد على مدى 4000 عام، ويواصل الفلبينيون في الخارج السير على هذا المسار اليوم، خاصة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعيش ما يقرب من مليون فلبيني يزدهرون ويساهمون في التنمية.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة لجناح الفلبين "البانجكوتا" نظمت عددا كبيرا من الفعاليات للاحتفال بالعلامات التجارية للفلبين في مجالات الطعام واللياقة والمرح، والتي يمكن للزوار التطلع إليها في الفترة التي تسبق موعد انتهاء معرض إكسبو 2020.

وأضافت جيتوس: نحن فخورون بالانضمام إلى "نادي المليون" في إكسبو 2020 دبي والنجاح في كسب ثقة الزوار من خلال تقديم أنشطة ثقافية نابضة بالحياة تميز هذا الشهر في معرض إكسبو عن غيره.