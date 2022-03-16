"بالاو " أول محمية لأسماك القرش في العالم

المصدر: البيان

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زارت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة جناح بالاو في منطقة التنقل، في اكسبو 2020 دبي، في اطار التعرف على أجنحة الدول المشاركة في المعرض العالمي.

واطلعت معاليها من خلال عرض مسؤولة الجناح على أهم الموارد الطبيعية في دولة بالاو وعلى أهم فرص الاستثمار في المجال السياحي.

واستمعت إلى شرح مفصل عن أهم المناطق المتميزة في الجذب السياحي وعلى أهم مناطق القرم وعلى أول محمية لأسماك القرش في العالم والتي تم انشاؤها في بالاو من اجل المحافظة على التنوع البيولوجي لأسماك القرش في المحيط الهادي، والمشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

كما اطلعت على بعض المنتجات المحلية والتي تعد أحد المجالات التي تمارسها المرأة.

وفي ختام الجولة أشادت معاليها بالتقدم الذي تشهده دولة بالاو وشكرت الفريق المشرف على الجناح وعبرت عن سرورها لمشاركة بالاو في اكسبو 2020 دبي، متمنية لشعب بالاو كل التقدم والازدهار.