الرجل الذي باع ظهره.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 18 مارس.. حياكم

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الدولية والثقافية والرياضية والترفيهية الممتعة خلالالفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، أبرزها:



اليوم الفخري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

- 10:15، ساحة الوصل

- 11:10، إحاطة إعلامية، جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية



اليوم الوطني لبوركينا فاسو

- 15:45، ساحة الوصل

- 16:30، لقاء إعلامي في جناح بوركينا فاسو



مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة

-مع استمرار زيادة عدد سكان العالم، تصبح الطريقة التي نعيش بها والمكان الذي نعيش فيه أكثر أهمية يوما بعد يوم. تستكشف هذه الفعالية وتناقش مستقبل الابتكار في القطاع السكني من أجل تطوير مساكن معقولة التكلفة، ومجتمعات مستدامة

- 09:00-18:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



مهرجان الأطعمة الفلبينية

- دعوة لإشباع جوعك! سيضم هذا التجمع للمطاعم، التي يملكها ويديرها أشخاص من الجالية الفلبينية، مجموعة منوعة من الأطعمة والمشروبات الفلبينية التقليدية التي ستغري الجميع لتذوقها

- 10:00-22:00، ساحة جناح الفلبين



سلسلة الاستثناءات | بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة معا

-في إطار التزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادئ تمكين المرأة، سيستضيف مصرف "سوسيتيه جنرال" عدة حلقات نقاشية حول: التحديات، وأفضل الممارسات، والأبحاث والرؤى التي يقدمها قادة وشركاء ذوو خبرة في المنطقة

- 10:15-13:00، جناح المرأة



عرض جوي لـ "فرسان الإمارات" | دولة الإمارات العربية المتحدة

- دعوة للنظر إلى أعلى نحو السماء، للاستمتاع بالاستعراضات الجوية الرائعة التي يقدمها فريق "فرسان الإمارات" في السماء. جميع الطائرات مجهزة بمولدات دخان أبيض، وأحمر، وأخضر، لتحوّل السماء إلى مشهد مُبهر

- 16:00-16:30، في أرجاء الموقع



برنامج القراءة العربية التدريجي

- تهدف هذه الفعالية إلى إبراز الابتكار في تأليف كتب الأطفال باللغة العربية باستخدام نهج تدريجي لصياغة الكلمات وتركيب الجُمل

- 19:00-21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



أسبوع الفرنكوفونية



محادثات "تيد" الفرنكفونية (15، 16، 18، 19 مارس)



-مؤتمر "القارة الأفريقية، مساحة للفرص والإبداع"

- تقدم هذه المحادثات رواد أعمال ومبتكرين ذوي تأثير كبير من المناطق الفرنكفونية الخمس (أفريقيا، آسيا، أمريكا، أوروبا، ومنطقة الكاريبي)

- 15:00-16:00، مدرج تيرّا

الفعاليات الترفيهية



دانس كانون – تكريم لـ "كودالي زولتان" | المجر

- يركز الإنتاج الجديد للفرقة الهنغارية الشعبية الوطنية على أعمال الفنان "كودالي زولتان". وكما عهدنا في العروض السابقة للفرقة، تُقدّم التقاليد المجرية على المسرح بحيوية قصوى، تماشيا مع جميع الجهود الفنية المعاصرة لأعضائها

- 17:00-18:15، منصة اليوبيل



شير أوستون والأوركسترا "كنوز العالم"| أوزبكستان

- شير أوستون والأوركسترا، واحدة من أبرز فرق أوركسترا الجاز السيمفونية، وستقدم للزوار مقطوعة "كنوز العالم"، التي ستمكنهم من الاستماع إلى مقطوعات موسيقية لأساطير الفن، مثل سيناترا، وأرمسترونغ وفيتزجيرالد، فضلا عن أعمال أعظم الملحنين في القرنين التاسع عشر والعشرين.

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



"منصة" تُقدّم مصمم الأسبوع – "بلعربي"

- أصبحت "بلعربي" من أبرز العلامات التجارية الجديدة في الشرق الأوسط. حيث تعتبر كل قطعة من منتجاتها عملا فنيّاً يجسّد اعتزاز العلامة التجارية بالخط العربي في بيئة عالمية معاصرة

- 18:00-20:00، الطابق الأرضي، فندق روف



عرض موريسيت آمون

- تملك موريسيت آمون صوت عذب منقطع النظير، وهو ما منحها لقب "آسيا فونيكس"، وفتح لها الأبواب للتعاون مع أساطير الفن، مثل مايكل بولتون، بن آدامز (إيه ون)، وريك برايس، والغناء على المسرح مع رموز ونجوم البوب الحاليين، مثل جيسي جيه، وزارا لارسون، وإيه جيه ميتشل

- 19:30-22:30، ساحة مركز دبي للمعارض



موسيقى كامتول التقليدية من سيشل | سيشل

- دعوة للاستمتاع بعرض رائع ومُبهر لرقصات قاعات الرقص الموروثة من فرنسا. يضم العرض أنماط رقص متنوعة مستوحاة من البلاط الملكي في عصر الملك لويس الرابع عشر

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



الشمس هي الطاقة

- دعوة للمشاركة في هذا الاحتفال المبهج الذي يحتفي بأعجوبة الشمس. تجلب لنا الشمس الغامضة والهائلة الحياة والضوء، وبأزياء رائعة ومجموعات مذهلة، يكرّم هذا الأداء الموسيقي الأنغولي الراقص قوى الشمس الرائعة

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



17 مارس



اليوم الوطني لأيرلندا

- 07:30-09:00، فطور عمل، القرية الأيرلندية

- 10:15، المراسم الرسمية، ساحة الوصل

- 18:25، موكب استعراض أيرلندي، شارع الثريا

- 19:00-20:00، احتفال بالموسيقى الأيرلندية، منصة الوصل

المشروع التفاعلي "أتغيّر"

-ليف أولمان ممثلة ومخرجة أفلام نرويجية مرموقة، تُعرف بأنها واحدة من أبرز الممثلات الأوروبيات

- تضم هذه الفعالية أداء مسرحي آسر ل"يوانا بوكوفسكا – دافيدوفا"، في تجسيد درامي لكتاب "أتغيّر" من تأليف هذه الممثلة الشهيرة

- 09:00-18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب

سلسلة الاستثناءات | جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز

-تمنح مدارس جيمس 40 طالبة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز

- 10:00-18:00، جناح المرأة

كوكبنا.. انظر عن كثب

-سلسلة من القصص الجذابة والمشجعة والملهمة عن الأشخاص العاديين الذين يحدثون فرقا غير عادي في البيئة

-المتحدثون هم:

-لميس الهاشمي

-أحمد العنزي

-عليا في تيرالاند، بريت تندر

-أغاني روح الماء، نيكولو بونجيونو

-مشروع مليار أويستر، موراي فيشر

-الطريق إلى الوفاء، نايلة الخاجة

-10:00-12:00، تيرا – جناح الاستدامة



مدن ذكية متّصلة – مبادرات تعاون بين دولة الإمارات وسويسرا

-يناقش اختصاصيون حلولا لتحسين الطريقة التي ندير بها المياه، والتنقل، وغيرها من التحديات التي تواجهها المدن المتنامية التي تشهد كثافة سكانية متزايدة. تتيح الفعالية فرصة إنشاء مبادرات دولية جديدة للتعاون في هذا المجال

- 11:00-18:00، جناح سويسرا

دواء الغد يبدأ اليوم

-عرض تقديمي عن العلاجات الجديدة، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وآثارها المستقبلية على تطوّر المغرب والقارة الأفريقية

- 14:00-15:30، جناح المغرب

إحاطة إعلامية لشركة "أسترازينيكا"، إطلاق التحدي الجديد في البحث والتطوير لما بعد درجة الدكتوراه

-تخاطب هذه المبادرة الطموحة طلاب السنة النهائية في كلية الطب و/أو طلاب الدكتوراه والحاصلين على درجة الدكتوراه، حيث تدعوهم إلى تقديم أفكارهم المبتكرة لتطوير سبل علاج بعض الأمراض المستعصية في أرجاء العالم. باب المشاركة في هذه المبادرة مفتوح للمرشحين من جميع أنحاء العالم، وستتاح للمتقدمين المختارين فرصة تقديم اطروحاتهم البحثية أمام لجنة تحكيم عالمية رفيعة المستوى، تضم أسترازينيكا وخبراء في علوم الأحياء، حيث يمكن للمرشحين الحصول على تمويل كامل من أسترازينيكا لأبحاث ما بعد الدكتوراه

- 13:00-13:45، رابط المشاركة عبر تطبيق "زووم" موجود على موقع "تواصل"

أكاديمية شيلبكَلا البنغلاديشية | بنغلاديش

-دعوة للاستمتاع بالثقافة البنغلاديشية التي تستعرضها أكاديمية شيلبكَلا البنغلاديشية، وهي الأكاديمية الوطنية البنغلاديشية للفنون الجميلة والمسرحية

- 18:45-19:45، مسرح دبي ميلينيوم

فعاليات ترفيهية



منسقا الأغاني دي جيه كامي جي ودي جي كي وان – منصة جانبية

-دعوة للاستمتاع بإيقاعات منسقَي الأغاني دي جيه كامي جي ودي جيه كي وان اللذين يشعلان أجواء المنصة بموسيقى الهيب هوب، والآر أند بي، والإلكترو، والبوب، وغيرها من الألوان الموسيقية

- 19:00-20:30، منصة اليوبيل

گوگوش

- المغنية والممثلة گوگوش هي فنانة قديرة من الأشهر في إيران، تمتد مسيرتها المهنية 60 عاما. تحظى بشعبية واسعة منذ بداية مسيرتها، وأصبحت بذلك رمزا ثقافيا داخل إيران وخارجها

- 20:30-22:00، منصة اليوبيل

فرقتا سعد أبو تايه واللوزيين | الأردن

- دعوة للترفيه عن النفس مع عرض الدبكة الأردنية والتعرّف إلى إرث الأردن. يضم العرض الأدائي الفريد هذا فرقة موسيقية وعرضا ترفيهيا رائعا لا يُفوَّت

- 21:00-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



ألعاب نارية

- عرض مبهِر للألعاب النارية

- 22:00-22:04، في أنحاء الموقع



18 مارس



اليوم الوطني للمجر

- 16:15، ساحة الوصل

- 14:45 – 15:45، فرقة

-14:45 – 20:00، فرقة الفنون الشعبية المجرية، منصة الوصل

- 19:00 – 20:00، الاحتفال باليوم الوطني، مسرح دبي ميلينيوم



غرفة التجارة الرقمية الأفريقية / قمة عام 2022

- دعوة لاكتشاف مستقبل التجارة في عصر الاقتصاد الرقمي، حيث تُعقد قمة عن الاقتصاد الرقمي الشامل، والاقتصاد العكسي، والاستثمارات والوظائف، وتبحث هذه الفعالية مدى الفرص والتحديات المتاحة في هذه المجالات

- 09:00 – 21:00، جناح الولايات المتحدة



أسبوع الفرانكوفونية



محادثات تيد الفرانكوفونية (15، و16، و18، و19 مارس)



عرض – مناظرة (عبر تقنية الفيديو) مع التونسية كوثر بن هنية، مخرجة فيلم "الرجل الذي باع ظهره"



- دعوة لحضور عروض تقديمية ذات رؤية يقدمها رواد أعمال ومبتكرون مؤثرون من المناطق الفرانكوفونية الخمس (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي)

-17:00، مدرج تيرّا

سلسلة الاستثناءات

-المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام: فهم التراث الاجتماعي، والديني، والثقافي من منظور الموضة



-بالتعاون مع مبادرة فن الأزياء العربية، تُلقي البروفيسورة رينا لويس خطابا وجلسة نقاشية تُبرز أهمية تراث الملابس والمنسوجات، ودور اللباس والمظهر الخارجي في حياة المرأة على مستوى العالم والمنطقة

- 13:30 – 15:00، جناح المرأة

سلسلة الاستثناءات | "أثيل" – بين الحدس والتمكين

-بدعم من الشيخة اليازية نهيان آل نهيان، السفيرة الاستثنائية للثقافة لجامعة الدول العربية للبحوث التربوية والثقافية والعلمية، تعرض أناسي ميديا فيلم "أثيل 15" للمخرجة الشيخة اليازية، يعقبها حلقة نقاش

-16:30 – 18:00، جناح المرأة



العالم من منظور الشباب (18 – 21 مارس)

-ستُعقد حلقة نقاش وسيقدم منتدى التعاون الإسلامي للشباب معرضا رقميا يستعرض أفضل مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والفنون المقدمة من مسابقاته ومنافساته على مر السنين.

- 19:00 – 21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



فعاليات ترفيهية



مظاهر فيلم آر أر أر | الهند

- دعوة للاستمتاع بمشاهدة عرض مسبقلفيلم الحركة الدرامي الهندي القادم "آر آر آر"، من إخراج إس إس راجامولي، قبيل طرحه في الأسواق في 25 مارس 2022. شارك في تمثيل هذا الفيلم كوكبة من النجوم على غرار راما راو، ورام شاران، وأجاي ديفجان، وعاليا بهات. لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بمشاهدة هذا الفيلم.

- 16:30 – 17:30، منصة اليوبيل



منسق الأغاني "دي جي" كرايم

- منسق الأغاني "دي جي كرايم" الشاب والمُلهم من المملكة المتحدة، يملك بحوزته مزيجا جيدا من الرقص والموسيقى الإلكترونية، وهو ما يجعل من هذا العرض مثيرا وحيويا

- 19:30 – 20:30 و22:00 – 23:30



حفلة فرقة "باروكيا ني إدغار"

-تشتهر فرقة البوب روك الفلبينية الصاعدة بأغانيها الأصلية المبتكرة وأغانيها الشعبية الساخرة في كثير من الأحيان. قدموا العديد من الألوان الموسيقية، وأساليب مختلفة من أغنية إلى أخرى، بجانب تقديم الابتسامة الساخرة لجماهيرهم.

- 20:30 – 22:00، منصة اليوبيل



بدمشري كايلاش خير وكيلاسا لايف

- تصبح الأشياء ملونة! تعال وانضم إلينا، فيما نحتفل بمهرجان هولي الهندوسي العريق. سيكون يوما احتفاليا رائعا للقاء، والضحك، والنسيان، والتسامح

- 21:00 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



شارموفرز | سلسلة موسيقى الشارع



-اجتمع أحمد بهاء ومحمد الأركان وشكَّلوا شارموفرز، ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من ترك بصمة في شباب العالم بموسيقاهم الإيجابية الرنانة وإيقاعاتهم المُبهجة

- 21:00 – 23:00، ساحة الاستدامة