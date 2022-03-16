الكوبوز المجري .. رحلة إلى عصر النهضة من إكسبو

المصدر: البيان

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استمتع الجمهور من زوّار إكسبو 2020 دبي بحفل موسيقي مميز مقدّم من جناح المجر مع الفنان متعدد المواهب سزاركا تاماس وفرقته "غيمز" على مسرح دبي ملينيوم.

يعزف تاماس على العديد من الآلات الموسيقية، بما في ذلك الكمان، والكوبوز (العود المجري)، والغيتار، والكونتراباس، والطبل وغيرها من الآلات الموسيقية.

تتألف فرقة غيمزمن مجريينيعيشون في سلوفاكيا؛ وتأسست الفرقة عام 1984 من قبل موسيقيين لديهم تجارب موسيقية أولية مختلفة من الموسيقى الكلاسيكية إلى موسيقى الروك وعصر النهضة.