أنت أميرة يهزك الشوق.. ماجد وأصيل يشدوان في فضاء إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في أمسية مميزة انتشر صداها في فضاء إكسبو 2020 دبي، ألهب المطرب ماجد المهندس والمطربة أصيل هميم حماس الجمهور في حفل غنائي على مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدما خلاله باقة متنوعة من أجمل الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.



وغنّى ماجد المهندس "أنت أميرة" مع أصيل هميم، وأغنيّات "يهزك الشوق" و"تناديك" و"الفاتنة" و"عطشان"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأغنيات المتنوعة التي تفاعلت معها الحشود الكبيرة من محبي الفنانيْن.



أقيم الحفل ضمن سلسلة "جلسات في إكسبو" الغنائية، التي تفتح لجماهير العالم نافذة على السمات المميزة للثقافة الخليجية وتستعرض باقة من أبرز المواهب في المنطقة العربية ومنطقة الخليج.