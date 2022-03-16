«إكسبو» يقترب من 20 مليون زيارة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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سجل «إكسبو 2020 دبي» رقماً قياسياً جديداً في عدد الزيارات الأسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، محققاً مليوناً و570 ألفاً و266 زيارة في الأسبوع الماضي ليرتفع مجموع الزيارات إلى 19 مليوناً و9 آلاف و65 زيارة على مدار 165 يوماً منذ افتتاح الحدث العالمي في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 14 مارس الجاري، مقترباُ من كسر حاجز 20 مليون زيارة.

كما سجلت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية زيارة بـ6 ملايين زيارة في أسبوع واحد ليصل مجموعها إلى 180 مليون زيارة.

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في «إكسبو 2020 دبي» أن تنوع الفعاليات الترفيهية الموجهة للعائلات أسهمت في تسجيل الأرقام القياسية الجديدة التي وصفتها بالإنجاز العظيم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال دون سنّ 18 عاماً الذين زاروا «إكسبو 2020 دبي» بلغ 2.7 مليون طفل.

برنامج المدارس

ويواصل برنامج «إكسبو 2020 للمدارس» استضافة آلاف الطلاب من مختلف مدارس الدولة، حيث يتيح البرنامج أربع رحلات غامرة، وفرصة خوض جولات تعليمية في أنحاء مناطق الموضوعات النابضة الثلاث التي يضمها موقع الحدث الدولي (أي الفرص، والتنقل، والاستدامة)، وكذلك في أجنحة توفر تجارب تتماشى مع مختلف المناهج التعليمية في دولة الإمارات.

وأقيمت على مدار الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار لاكتشاف الحدث الدولي وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء قبل 15 يوماً على اختتامه.

واستمتع الزوار بحفل نجم الغناء الإماراتي حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد المشاركين في الأغنية الرسمية للحدث الدولي «هذا وقتنا»، حيث غنّى بصوته الفريد باقة من أروع الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في ساحة الوصل.

فعاليات مميزة

واحتفل إكسبو 2020 دبي باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس تحت شعار «كسر التحيّز» من خلال فعالية متكاملة جمعت نخبة من أبرز المتحدثين، من بينهم معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي تفضلت بافتتاح الفعالية، وأنيتا بهاتيا، الأمينة العامة المساعدة ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونجم هوليوود رامي مالك، الذي دعا الرجال إلى استدراك أخطاء الماضي والقيام بما يلزم لتمكين المرأة في المستقبل.

وفي 14 مارس، أُتيحت للجمهور فرصة مميزة للتفاعل مع بطل سباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون، من خلال مقابلة في ساحة الوصل تطرّقت إلى حياة النجم، الذي يعد من أفضل المتسابقين في الجيل الحالي. ورداً على تساؤلات الجمهور، الذي احتفى به بشدة، قال لويس هاميلتون، المتوّج بلقب سباقات فورمولا 1 سبع مرات:

«نحن جميعاً فريدون ومختلفون بطريقتنا الخاصة، لذا عليك فقط أن تؤمن بأنك فريد وأنك قوي وجميل. ولا يوجد شيء لا يمكننا تحقيقه، إذا ركزنا جهودنا، هذا ما أحاول أن أقوله لنفسي كل يوم. بغض النظر عن عدد المرات التي تتعثر فيها، فطريقة سقوطك ليست هي المهمة، بل المهم هو الطريقة التي تنهض بها مرة أخرى».

مدرسة الأحلام

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألقت كيارا كور، وهي أصغر متحدثة معتمدة من منصة «تيديكس» في العالم، محاضرة في لقاء للكبار تمحور حول «تغيير صغير، فرق كبير» وأُقيم في جناح المكسيك، وتحدثت في أنحاء موقع الحدث الدولي في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للمرأة، فيما صمم طلبة من زوّار جناح دبي العطاء «مدرسة الأحلام» الخاصة بهم، وذلك في تحدٍّ يقضي بمساعدة منطقة وهمية ضربها زلزال مدمر.

وفي الخامس من مارس، التقت مجموعة من المبتكِرين الصغار من الطلبة ومعلّميهم في مركز دبي للمعارض للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة الإمارات للعالم الشاب، التي تشكل جزءاً من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك من أجل استعراض ابتكاراتهم لصنع مستقبل أفضل.

وسيكون هذا الأسبوع حافلاً بالمزيد من الأحداث والفعاليات المليئة بالمرح والمتعة، بدءاً من أمسيات جلسات في إكسبو وجلسات غنائية خليجية صاخبة تستعرض أفضل الموسيقى والثقافة العربية. ومن المقرر أيضاً أن تعتلي فرقة البوب روك الفلبينية الصاعدة «باروكيا ني إدغار» خشبة المسرح الجمعة المقبل.

وتواصل الأيّام الوطنية جذب حضور جماهيري كبير، وقد أعدّت إيرلندا – التي يصادف يومها الوطني أيضاً يوم القديس باتريك – برنامجاً كاملاً للاحتفالات ومن المتوقع أيضاً زيارة رسمية من الفاتيكان للاحتفال باليوم الوطني للكرسي الرسولي، فيما يستعرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية عراقة تاريخه وثقافته في يومه الفخري.

جلسة قياسية

وتشجع ساحة إكسبو الرياضية الزوّار على المشاركة في محاولة للدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في جلسة للياقة بدنية في وقت واحد، غداً.

يبدأ الأسبوع الأخير من سلسلة أسابيع الموضوعات في إكسبو 2020 دبي ـ أسبوع المياه ـ في 20 مارس، ويتناول مسألة زيادة الوعي بمحدودية مصادر المياه ومدى التهديد الحالي الذي يحدق بها. ويعتبر الأسبوع دعوة للعمل الجماعي على مستوى العالم، ونظرة على ما يمكننا القيام به جميعاً لنُشكِّل عوامل تغيير استباقية.

أما اليوم الدولي للسعادة، الذي يوافق 20 مارس، فسيكون موعداً مع رسم البسمة على وجوه الجميع، حيث سيكون يوماً حافلاً باللحظات الخاصة، بدءاً من جلسات اليوغا عند شلال إكسبو، ووصولاً إلى فعاليات السعادة في الأجنحة.

وسيكون المعلّمون والأطفال من كبار الشخصيات المكرّمين في الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي المُقام في ساحة الوصل يوم 31 مارس، وهو ما يلقي الضوء على تطلّع إكسبو 2020 إلى المستقبل وتركيزه على العقول الشابة.

ومع تبقي 15 يوماً لإسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي، الذي يجمع العالم كله في مكان واحد، ستبقى أجنحة الدول مفتوحة يومياً حتى الساعة 11:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات، ويمكن للزوّار الحصول على التذكرة الموسمية للفترة الأخيرة من إكسبو 2020 دبي مقابل 50 درهماً، مع دخول مجاني لمن هم في عمر 17 عاماً أو أقل وكذلك لمن هم في عمر 60 عاماً أو أكثر.