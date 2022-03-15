جوائز البرج «سي أي أو» تكرم أفضل الأجنحة في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الدكتور طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية خلال المؤتمر الصحفي للدورة الخامسة من جوائز البرج «سي أي أو»، تفاصيل الدورة الحالية المقامة خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس بإكسبو دبي.

وقال الدكتورة طارق في بداية المؤتمر: «إن الدورة الحالية من جائزة البرج تشهد مشاركة كبيرة من الشركات العالمية ورجال الأعمال من داخل الإمارات وخارجه»، موضحاً أن عدد المرشحين للجائزة تجاوز 200 شركة حول العالم، يتم اختيار 30 فائزاً.

وأضاف، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تعمل على جذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، في توفير البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، موضحاً أن إمارة دبي استطاعت أن تكون الواجهة الأولى بين مدن العالم في جذب الشركات والمستثمرين حول العالم.

وأشار إلى أن الدورة الخامسة من جوائز البرج للمديرين التنفيذيين تشهد فعاليات متنوعة داخل أجنحة إكسبو دبي من خلال ندوات بحضور شخصيات عالمية ورؤساء دول وزراء لهم تأثير في الاقتصاد العالمي.

تكريم أفضل الأجنحة

وأكد الدكتور طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، أن الدورة الخامسة من جائزة البرج تشهد تكريم أفضل الأجنحة المتواجدة داخل إكسبو دبي، وسيتم التكريم في حفل الختام الذي يشهد مشاركة كبيرة من أجنحة إكسبو.

وأوضح أن جوائز البرج «تهدف إلى احتضان جميع الشركات الإماراتية والدولية في رحلة التميز، والاعتراف والاحتفال بنجاح الرؤساء التنفيذيين والمنظمات الذين يقودون الطريق لتأسيس معايير جديدة للتميز في الأعمال، والتي تعمل إنجازاتها المستمرة والمتميزة كمصدر إلهام لجميع المنظمات ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم، جائزة البرج المرموقة للرؤساء التنفيذيين هي مبادرة تأهيل مكثفة للشركات تهدف إلى دمج أفضل الممارسات التجارية الدولية والمنافسة عالمياً».

دعم الشركات

وأكد أن الجائزة تهدف لدعم الشركات في تبني أفضل الممارسات التجارية الدولية من الدرجة الأولى، ودعم الشركات في التفوق على المنافسة وتحقيق النمو المستدام، ومساعدة الشركات في أن تصبح من اللاعبين البارزين النشطين في ساحة الأعمال التجارية الدولية، وتبادل المعرفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، والمساهمة في نمو قوي ومستدام لاقتصادات العالم، ورفع سمعة الأعمال في المنطقة في جميع أنحاء العالم.

وفي ختام حديثه أكد الدكتور طارق أحمد نظامي، أن جوائز البرج للمديرين التنفيذيين هي علامة تجارية لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية وهي النسخة المقابلة لجوائز الأوسكار في عالم الأعمال التجارية، وأطلقت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016، وجاءت النسخة الثانية لعام 2017 في المملكة المتحدة وعقدت النسخة الثالثة عام 2018 بالصين والنسخة السابقة عقدت عام 2019 في موريشيوس وهي الآن تعقد لأول مرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الأسبوع الختامي لمعرض إكسبو دبي العالمي، وحدثنا هذا العام سيكون بشكل حصري بموجب دعوات شخصية فقط، وذلك بحضور رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين، والوزراء من مختلف البلدان، والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات، ووفود إكسبو دبي، وكبار المديرين التنفيذيين، ومجتمع الأعمال المحلي والدولي، موضحاً أن النادي يشرف على أكثر من 16 ألف شخص من أجنحة مختلفة بإكسبو والمشاهير وأعضاء النخبة من شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية.

الاستثمار

ومن جانبة أكد الدكتور محمود البرعي الرئيس التنفيذي لدبي لاند والمستشار في برنامج الأمم المتحدة للمدن خلال المؤتمر الصحفي، أهمية إطلاق جائزة البرج للمديرين التنفيذيين بنسختها الخامسة من دبي كون الإمارات استطاعت، وفي مختلف الظروف ووسط الجائحة والاستراتيجيات المختلفة التي وضعتها الدول للتصدي لـ«كوفيد 19»، أنّ تحافظ على استقرار الاستثمار والصناعات فيها، واستمرار نمو الأعمال التجارية أيضاً في ظل توفّر البنى التحتية والقوانين الداعمة والميسرة لكل من يرغب بالاستثمار في الدولة في أي قطاع كان.

ووصف الدكتور البرعي بيئة الأعمال بالإمارات بالمرنة، ما يحقق النمو والاستدامة، ويشجع رواد الأعمال على البدء بل والدفع بهم نحو التميز، وإطلاق جائزة البرج للمديرين التنفيذيين بنسختها العالمية الخامسة دليل على ذلك.