إسبانيا تقدم رؤيتها لاستضافة إكسبو ملقا 2027

المصدر: البيان

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قدم جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي رؤية المملكة الإسبانية لاستضافة إكسبو 2027 الذي يستمر لثلاثة أشهر من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر في مدينة ملقا.



وحضر الفعالية التي عقدت في جناح إسبانيا، إينيغو دي بالاسيو سفير إسبانيا في الدولة، وفرانسيسكو سالادو رئيس حكومة مقاطعة ملقا، وخوسيه أنطونيو فيكيز المندوب الإقليمي للتنمية المستدامة، وعمدة ملقة فرانسيسكو دي لا توريوممثلي دول مشاركة في الحدث العالمي.



وعرض القائمون على الفعالية للعالم كيف تعرص اسبانيا مفهوم مدينة المستقبل في حال الاستضافة، وسلطت الضوء على مزايا الموقع، وتحدثت المسؤولة عن جناح إسبانيا في إكسبو 2020 دبي، عن أهمية إكسبو لإسبانيا وقالت: في العام 1928 انضمت إسبانيا إلى المكتب الدولي للمعارض وشاركت واستضافة العديد من الدورات، واليوم نحقق مشاركة مميزة في إكسبو 2020 دبي، واستضفنا العديد من الفعاليات والندوات والمجالس، ونحن نقترب من تحقيق ما يقترب من مليون ونصف المليون زائر في جناحنا.



وتم تقديم ترشيح ملقا لاستضافة إكسبو الدولي في عام 2027 من قبل الحكومة الإسبانية في 26 يناير إلى المكتب الدولي للمعارض، ويعمل مجلس المدينة على هذه المبادرة منذ عام 2019.



يذكر أن 40 شركة ناشئة تشارك في الجناح الإسباني الذي يقع في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، جميعها قائمة على الابتكار والاستدامة، كما أن العديد من هذه الشركات الناشئة ترغب في تحقيق تواجد لها داخل دولة الإمارات لمساعدة الشركات والمؤسسات في قطاعات الطاقة والصحة على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة. ويرفع جناح اسبانيا شعار الذكاء من أجل الحياة، ويعتبر نموذجا في الاستدامة، ويعمل على تعزيز التواصل الحضاري بين شعوب العالم.