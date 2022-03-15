الجاز.. يتكلم عربي

المصدر: البيان

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قدم الملحن وعازف البيانو الحائز جوائز طارق يمني، بصحبة عازف الغيتار إيلي عفيف وعازف الإيقاع خالد ياسين، الاثنين حفلا موسيقيا فريدا على مسرح دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي.



وُلد يمني وترعرع في بيروت، وعلّم نفسه كيف يعزف موسيقى الجاز في سن التاسعة عشرة؛ وذاع صيته في جميع أنحاء العالم لبراعته الموسيقية ولمهاراته الارتجالية الآسرة للقلوب.



وتفاعل جمهور إكسبو 2020 دبي مع هذه التجربة الفريدة من نوعها للفنان الجريء، الذي خاض غمار الابتكار في مجال موسيقى الجاز المُتماهية مع الإيقاعات العربية المميزة.