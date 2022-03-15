موريشيوس .. نموذج مصغر لعالم متنوع الثقافات

المصدر: البيان

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احتفلت دولة موريشيوس الجزرية بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، يوم الثلاثاء (15 مارس)، حيث أشاد فخامة الرئيس بريثفيراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، بدولة الإمارات العربية المتحدة لإلهامها المستمر للدول الأخرى، معتبراً أن إكسبو 2020 دبي أحدث مثال على ذلك.



وشهد الحفل الرسمي لليوم الوطني لجمهورية موريشيوس في ساحة الوصل عرضا فنياً عكس النسيج الثقافي الغني في هذه الدولة، وتاريخ شعبها، وأهم الملامح المرتبطة بالحياة الموريشيوسية الغنية بالتفاصيل.



وكان في استقبال فخامة الرئيس بريثفيراجسينغ روبون فور وصوله أرض موقع الحدث الدولي لحضور الاحتفال، معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، يرافقه معالي الشيخ شخبوط نهيان بن مبارك، وزير دولة.



وقال فخامة الرئيس روبون: "تتطلب رؤيتنا التنموية الدعم المستمر من شركائنا الكرام. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى تطوير علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، فخلال السنوات الماضية، أحرز تعاوننا الثنائي تقدما كبيرا في العديد من المجالات، لا سيما في مجال الربط الجوي، وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، والقطاع الصحي".



وأضاف: "لقد أحرزت العلاقات الثنائية بيننا تقدما كبيرا بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".



وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان: "تدعونا موريشيوس من خلال مشاركتها للتعرف على التنوع الفريد في طبيعتها وثقافتها، وكيف أحدثت تحولا في اقتصادها ليكون أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في أفريقيا، حيث تقدم موريشيوس كل شيء، بداية من التجارب السياحية الآسرة، ووصولا إلى بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين".



وأضاف: "تعتز دولة الإمارات بالعلاقات الثنائية الدائمة النمو التي تربطها بموريشيوس، والتي تشمل التعاون في مشروعات مهمة في مختلف المجالات، ونتطلع كذلك إلى استكشاف مزيد من أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التجارة والسياحة والتنمية المستدامة".



وقادت مصممة الرقصات الموريشيوسية آنا باتن العرض الفني الذي سلط الضوء على الموسيقى النابضة بالحياة في البلاد وأشكال الرقص الغنية بالتفاصيل. وصور الفنانون جذور تراثهم الثقافي الغني، الذي انتقل عبر الأجيال من خلال الموسيقى والرقص، وأخذوا الجمهور في رحلة إلى عمق روح وثقافة موريشيوس المتعددة الثقافات.



يعرض جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة الفرص، هويته كنموذج مصغر للعالم، ويدعو الزوار إلى استكشاف البيئة الاستوائية، وركوب الأمواج في المحيط الهندي أثناء تجربة التنوع الثقافي، والضيافة لشعب موريشيوس، إلى جانب موجز عن إنجازات الشعب في هذه الدولة.



تعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي، أوقاتاً مهمة للاحتفال بجميع المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث تسلِّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض خلالها ملامح بارزة من أجنحتهم وبرامجهم.



يُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، وهو يدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لصنع عالم جديد، في احتفالية استثنائية بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة تمتد لستة أشهر.