تراث إماراتي أصيل..200 ألف حقيبة لأطفال إكسبو في احتفالية "حق الليلة"

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم إكسبو 2020 دبي، الجمعة المقبل، فعاليات ثقافية متنوعة بمناسبة احتفالية "حق الليلة" التي تعد جزء من التراث الإماراتي الأصيل وسيتم توزيع 200 ألف حقيبة على الأطفال.

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020دبي أن احتفالات "حق الليلة" ستجوب مختلف أرجاء "إكسبو 2020 دبي" بهدف إبراز أهمية هذه الفعالية التي تعكس الثقافة الإماراتية للزوار الأجانب.

ويترقب الأطفال احتفالات "حق الليلة" بفارغ الصبر، ويرتدون بهذه المناسبة ملابس مستوحاة من التراث الإماراتي، حيث يرتدي الأولاد الكندورة، أما البنات فيرتدين ثوباً ملوناً مخصصاً لهذه المناسبة، ولا يكتمل زي كليهما من دون كيس القماش الذي يسمى "الخريطة"