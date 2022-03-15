وزير خارجية الأرجنتين: إكسبو يصدّر للعالم قيم التسامح والتعايش في الإمارات

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أكد سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين أن دولة الإمارات شريك مهم وبارز لبلاده في منطقة الشرق الأوسط،مشيرا إلى العلاقات بين البلدين تتسم بالديناميكية وتشهد نموا مستمرا وهناك حرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وعبر عن إعجابه الشديد بتنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، قائلاً: " نشعر بالدهشة والإعجاب الكبير من حجم العمل المنجز. وأشار إلى أن دور إكسبو لم يقتصر على هذا الجانب وحسب ولكن دولة الإمارات صدّرت للعالم عبر هذا الحدث العالمي قيم التسامح والتعايش فكل زائر لإكسبو يستطيع أن يتلمس هذه القيم والمعان السامية خلال تواجده في هذا الحدث الذي يضم مشاركين من نحو 192 دولة.

وقال على هامش زيارته الرسمية إلى الدولة ، إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في العام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت محطات عديدة من النمو والتطور في قطاعات متنوعة ومنها الزراعة والأغذية.

وأضاف نتطلع إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين ونؤمن بقدرتنا على تنمية حجم التبادل التجاري عبر استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك .. لافتا إلى أن الإمارات والأرجنتين على سبيل المثال يتشاركان في الرؤى حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة النظيفة و الطاقة النووية لأغراض سلمية والهيدروجين الأخضر.

دهشة وإعجاب

وعن تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، قال وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني: " نشعر بالدهشة والإعجاب الكبير من حجم العمل المنجز رغم تحديات الجائحة ونقدر التطور اللافت والعمل الرائع الذي قامت به دولة الإمارات من أجل تنظيم نسخة مميزة وفريدة من هذا الحدث العالمي البارز ، وسعداء بالاحتفاء باليوم الوطني لجمهورية الأرجنتين في رحاب إكسبو ونتطلع إلى الاستفادة من هذا الحدث للمضي قدما نحو توقيع اتفاقية متنوعة بين الجهات المعنية في كلا البلدين التي تركز على مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والعلوم ونقل المعرفة".

وتابع : " مع تنظيمه تزامنا مع التحديات التي فرضها "كوفيد - 19" ، شكل إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة لكافة الدول المشاركة ، من أجل تبادل الأراء والاستماع إلى بعضا البعض والتعرف على الامكانات المتاحة لتعزيز التعاون المشترك ودفع مسارات التنمية في العالم أجمع".

تصدير قيم التسامح

وقال إن دور إكسبو 2020 لم يقتصر على هذا الجانب وحسب ولكن دولة الإمارات صدّرت للعالم عبر هذا الحدث العالمي قيم التسامح والتعايش فكل زائر لإكسبو يستطيع أن يتلمس هذه القيم والمعان السامية خلال تواجده في هذا الحدث الذي يضم مشاركين من نحو 192 دولة.

وعن أبرز القطاعات الذي تركز عليها بلاده ، ذكر أن الزراعة والأغذية والصناعة تعد من القطاعات المهمة والحيوية في الأرجنتين وهناك حرص على تعزيز هذه القطاعات على الصعيد الدولي

وجذب المزيد من الاستثمارات لديها ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي المتميز تشكل مركزا مهما للتجارة الدولية وإعادة التصدير لكافة الأسواق العالمية كما نتطلع إلى عقد شراكات استراتيجية اقتصادية جديدة بين قطاعي الأعمال الإماراتي والأرجنتيني.

وأشار إلى أن بلاده تولي اهتمام كبيرا بقطاع التكنولوجيا الذي بات مرتبطا بشكل وثيق بالنمو والتطور في كافة القطاعات الأخرى ، وحققت إنجازات لافتة على صعيد إنتاج المعرفة وامتلاك ذخيرة من العقول المبدعة القادرة على أداء دور فاعل في مسيرة التنمية والتقدم.

الكونجرس العالمي للإعلام

وعن الكونجرس العالمي للإعلام 2022 الذي تستضيفه دولة الإمارات شهر نوفمبر المقبل ، أكد معاليه أهمية هذا الحدث العالمي في استكشاف آفاق جديدة وواعدة للتعاون في قطاع الإعلام وكافة التقنيات والتكنولوجيات المرتبطة به.. لافتا إلى أنه على سبيل المثال يرتبط هذا القطاع بنقل المعرفة وتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وأيضا الأقمار الصناعية وهو المجال الذي يحتل أولوية لدى الأرجنتين وتحقق تقدما مهما فيه.

وتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات على التنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 دولة ونجاحه في استقطاب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم .. مشيرا إلى أن بلاده وجدت في هذا الحدث العالمي البارز منصة مهمة لاستعرض رؤيتها للمستقبل وتطلعاتها لتحقيق التنمية المستدامة والفرص المتاحة للتعاون والشراكة التي تسهم في تحقيق الازدهار والرخاء بالمجتمعات.

وأكد معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين أن الإمارات تتخذ مساراً واحدا فقط وهو مسار التنمية والتقدم وحققت إنجازات متميزة في هذا الصدد ونحن نؤمن بأهمية تعزيز تعاوننا المشترك من أجل تلبية تطلعاتنا لمستقبل مزدهر مستدام لشعبي البلدين الصديقين.

