عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الأرجنتين

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الغذاء والزراعة والطاقة.

كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه ومعالي سانتياغو أندريس كافيرو مشاركة جمهورية الأرجنتين الصديقة في إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث الدولي البارز في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سانتياغو أندريس كافيرو، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء سعادة سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين.