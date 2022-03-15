موجات عربية.. فعاليات مدهشة اليوم في إكسبو..انضموا للفرح

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم، الثلاثاء، على موعد مع فعاليات دولية ورياضية وثقافية وترفيهية مدهشة، أبرزها:

اليوم الوطني لموريشيوس

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للأرجنتين

- 16:15، ساحة الوصل

- 17:10، إحاطة إعلامية، جناح الأرجنتين



قمة المعرفة 2022 (14 – 15 مارس)

-تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تُقدم لكم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النسخة السابعة من "قمة المعرفة" والتي تنطلق تحت شعار "المعرفة: حماية للبشرية وكوكب الأرض وتحدٍ للجوائح"

-10:00 – 19:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A شمال



سلسلة الاستثناءات |الانطلاق وتنمية الأعمال عبر التحول الرقمي

-ستستضيف "ماستر كارد" و"فيميل فيوجن"، وهي أكبر شبكة شركات مملوكة للسيدات إقليميا، جلسة تفاعلية وملهمة مع مجموعة من رائدات الأعمال البارزات على مستوى المنطقة، ليشاركن فيها مسيرتهن نحو النجاح

- 11:00-13:00، جناح المرأة



وزارة الاقتصاد الرقمي والاتصالات

مؤتمر إعلامي | السنغال

- الترويج للسنغال كمركز لتقنية المعلومات والاتصالات في أفريقيا وكوجهة جاذبة للاستثمار

-14:00 – 15:00، مركز إكسبو الإعلامي، الطابق الثاني، غرفة المؤتمرات A



أسبوع الفرانكوفونية

محادثات تيد الفرانكوفونية (15، و16، و18، و19 مارس)

التقنية الرقمية، رافعة قوية لمؤتمرات الشباب

• عروض تقديمية يقدمها رواد أعمال ومبتكرون مؤثرون من المناطق الفرانكوفونية الخمس (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي)

• 15:00-16:00، مدرج تيرّا

فعاليات ترفيهية



زاركا تاماس وفرقته | المجر

- دعوة للاستمتاع بعرض يقدمه المغني متعدد المواهب وفرقته الشعبية المجرية "غايميس". يعزف زاركا تاماس على الكثير من الآلات الموسيقية، بما في ذلك الكمان، والكوبوز (العود المجري)، والغيتار، والكونتراباس، وغيتار الفريتليس، وآلات الإيقاع، وطبل البيس، والقانون

- 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



جلسة لياقة بدنية مع المدرب الشهير ديلان ويرنر

- فرصة للغوص في أعماق عملية التنفس والحركة التأملية، عبر تمرين يركز على الـ"برانا". يأخذنا هذا النمط من حبس النفَس والتمدد في رحلة تأملية آسرة، إلى حالة عميقة من الوعي والراحة

- 19:00-21:00، ساحة إكسبو الرياضية



موجات عربية

-دعوة لاستشعار أمواج الوطن المألوفة المطمئنة في هذه الفعالية الرائعة، والجمع بين الأصوات الآسرة للعود التقليدي، والطبلة، واصطحابنا في رحلة عربية تحتفي بموسيقى دولة الإمارات ومنطقتها الكبرى

- 19:00 – 19:45، منصة اليوبيل



فرقة خليجية

- احتفاء بموسيقى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المحيطة، ستصدح الآلات الموسيقية المحلية بأعذب الألحان الخليجية التقليدية فوق سماء منصة اليوبيل

- 20:00-20:15 مساء، منصة اليوبيل



أمسيات جلسات مع ماجد المهندس وأصيل هميم

-حفل غنائي لا يُفوت يُحييه الفنان ماجد المهندس بصوته العذب الذي جعل المعجبين من أرجاء العالم العربي يلقبونه بلقب "أمير الغناء العربي" و"صاحب الصوت الماسي". تشاركه في إحياء الحفل الفنانة العراقية الموهوبة أصيل هميم

- 20:30-22:30، منصة اليوبيل



بيازولا يعزف مقطوعة بيازولا | الأرجنتين

- الفرقة الموسيقية "إسكالاندرم"، بمشاركة دانيال "بيبي" بيازولا، حفيد ملحن التانغو الأرجنتيني الشهير، تمزج موسيقى الجاز، والتانغو، والفولكلور، في تكريم لذكرى الموسيقار المبدع أستور بيازولا، في اليوم الأخير من الذكرى المئوية لميلاده

- 21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



16 مارس



اليوم الفخري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبوركينا فاسو

- 16:15، ساحة الوصل



مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة

-مع استمرار زيادة عدد سكان العالم، تصبح الطريقة التي نعيش بها والمكان الذي نعيش فيه أكثر أهمية يوما بعد يوم. تستكشف هذه الفعالية وتناقش مستقبل الابتكار في القطاع السكني من أجل تطوير مساكن معقولة التكلفة، ومجتمعات مستدامة

- 09:00-18:30، القاعة 2A جنوب، مركز دبي للمعارض



مهرجان الأطعمة الفلبينية

- دعوة لإشباع جوعك! سيضم هذا التجمع للمطاعم، التي يملكها ويديرها أشخاص من الجالية الفلبينية، مجموعة منوعة من الأطعمة والمشروبات الفلبينية التقليدية التي ستغري الجميع لتذوقها

- 10:00-22:00، ساحة جناح الفلبين



سلسلة الاستثناءات | بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة معا

-في إطار التزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادئ تمكين المرأة، سيستضيف مصرف "سوسيتيه جنرال" عدة حلقات نقاشية حول: التحديات، وأفضل الممارسات، والأبحاث والرؤى التي يقدمها قادة وشركاء ذوو خبرة في المنطقة

-10:15-13:00، جناح المرأة



محادثات "تيد" الفرنكفونية

-تقدم هذه المحادثات رواد أعمال ومبتكرين ذوي تأثير كبير من المناطق الفرانكفونية الخمس (أفريقيا، آسيا، أمريكا، أوروبا، ومنطقة الكاريبي)

- 15:00-16:00، مدرج تيرّا



عرض جوي لـ "فرسان الإمارات" | دولة الإمارات العربية المتحدة

-دعوة للنظر إلى أعلى نحو السماء، للاستمتاع بالاستعراضات الجوية الرائعة التي يقدمها فريق "فرسان الإمارات" في السماء. جميع الطائرات مجهزة بمولدات دخان أبيض، وأحمر، وأخضر، لتحوّل السماء إلى مشهد مُبهر

- 16:00-16:30، أرجاء الموقع



دانس كانون – تكريم لـ "كودالي زولتان" | المجر

- يركز الإنتاج الجديد للفرقة الهنغارية الشعبية الوطنية على أعمال الفنان "كودالي زولتان". وكما عهدنا في العروض السابقة للفرقة، تُقدّم التقاليد المجرية على المسرح بحيوية قصوى، تماشيا مع جميع الجهود الفنية المعاصرة لأعضائها

- 17:00-18:15، منصة اليوبيل



شير أوستون والأوركسترا | أوزبكستان

- شير أوستون والأوركسترا، واحدة من أبرز فرق أوركسترا الجاز السيمفونية، وستقدم للزوار مقطوعة "كنوز العالم"، التي ستمكنهم من الاستماع إلى مقطوعات موسيقية لأساطير الفن، مثل سيناترا، وأرمسترونغ وفيتزجيرالد، فضلا عن أعمال أعظم الملحنين في القرنين التاسع عشر والعشرين.

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض موريسيت آمون

-تملك موريسيت آمون صوت عذب منقطع النظير، وهو ما منحها لقب "آسيا فونيكس"، وفتح لها الأبواب للتعاون مع أساطير الفن، مثل مايكل بولتون، بن آدامز (إيه ون)، وريك برايس، والغناء على المسرح مع رموز ونجوم البوب الحاليين، مثل جيسي جيه، وزارا لارسون، وإيه جيه ميتشل

- 19:30-22:30، ساحة مركز دبي للمعارض



لا سال فيرت | سيشل

-دعوة للاستمتاع بعرض رائع ومُبهر لرقصات قاعات الرقص الموروثة من فرنسا. يضم العرض أنماط رقص متنوعة مستوحاة من البلاط الملكي في عصر الملك لويس الرابع عشر

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



الشمس هي الطاقة

-دعوة للمشاركة في هذا الاحتفال المبهج الذي يحتفي بأعجوبة الشمس. تجلب لنا الشمس الغامضة والهائلة الحياة والضوء، وبأزياء رائعة ومجموعات مذهلة، يكرّم هذا الأداء الموسيقي الأنغولي الراقص قوى الشمس الرائعة

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم