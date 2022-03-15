زيارات إكسبو تتخطى 19 مليوناً في 165 يوماً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تخطت زيارات إكسبو2020 دبي 19 مليون و9 آلاف و65 زيارة على مدار 165 يوما منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي إلى غاية 14 مارس الجاري، كما سجل الحدث الدولي رقما قياسيا جديدا في عدد الزيارات الأسبوعية التي بلغت مليون و570 ألفا و266 في الأسبوع الماضي.

ووصلت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 180 مليون زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو.

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو2020دبي أن تنوع الفعاليات الترفيهية الموجهة للعائلات ساهمت في تسجيل الأرقام القياسية الجديدة التي وصفتها بالإنجاز العظيم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين زاروا "إكسبو2020 دبي" بلغ مليونين و700 ألف طفل.