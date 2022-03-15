مركز إكسبو الإعلامي.. بيت الصحفيين

المصدر: إعداد: سلوى الذيباني

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منذ انطلاق إكسبو 2020 دبي في 1 أكتوبر 2021، احتضن المركز الإعلامي الصحفيين ووسائل الإعلام المشاركة في تغطية الحدث الكبير وصار بمثابة البيت لهم. ويحرص المركز على توفير كل سبل الراحة لوسائل الإعلام وبأحدث التقنيات والمرافق العصرية مع وجود فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي.

وتصل مساحة مبنى المركز الإعلامي إلى نحو 10 آلاف متر مربع موزعة على 7 طوابق بالقرب من ساحة الوصل التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى والقلب النابض لإكسبو، بالإضافة إلى قربه من جناح دولة الإمارات.

يساهم المركز في تسليط الضوء على فعاليات وأجنحة 192 دولة مشاركة وهيئات ومنظمات وشركاء. ويزود وسائل الإعلام بتغطيات يومية ومواد مرئية ومسموعة لأحداث إكسبو، بالإضافة إلى تقديمه خدمة تأجير معدات التصوير مجانا للمصورين.

يحتوي المركز الإعلامي على عدة استديوهات مختلفة 5 منها تلفزيونية واثنان إذاعية قابلة للحجز، ويوفر المبنى مساحة عمل هادئة للصحفيين حيث يضم 12 مكتباً خاصاً، وقاعتين مخصصتين لاجتماعات وسائل الإعلام ومرافق أخرى لخدمات متعددة.

ولتسهيل حركة الإعلاميين حرص المركز على توفير حافلات لنقلهم إلى وجهاتهم المطلوبة في إكسبو 2020.كما يوفر المركز وجبات رئيسية وأخرى جانبية، بالإضافة إلى خدمة إنترنت سريعة، وخزائن لوضع معدات الصحفيين.

وعن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قال محمد عيسى الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم «إكسبو 2020 دبي» نائب رئيس الاتصال: "نقدم الكثير من الخدمات للإعلاميين ومنها موقع (تواصُل) الإلكتروني، وهو أداة أساسية للتخطيط للزيارة، وأيضاً ننقل لوسائل الإعلام أهم الأخبار والتحديثات عن التسهيلات والخدمات المقدمة مثل إجراءات اعتماد وسائل الإعلام، والتصاريح الخاصة بها. كما يقدم موقع «تواصُل» أصولاً للمحتوى، تتضمن نشرات إخبارية، وصوراً فوتوغرافية، ووسائط صوتية ومرئية، والمعدات الإلكترونية لوسائل الإعلام، ومعلومات عن عمليات البث والتصوير. ويمكن لوسائل الإعلام التسجيل للوصول إلى نظام معلومات وسائل الإعلام تواصل، وذلك عبر: https://media.expo2020dubai.com".