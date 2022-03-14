مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «سناب شات» في إكسبو

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم بمبنى القادة في مقر إكسبو 2020 دبي، إيفان شبيغل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سناب إنك" العالمية المالكة والمشغلة لأحد أوسع تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارا حول العالم وهو تطبيق "سناب شات".

تناول اللقاء التطور الكبير الحاصل في مجال التواصل الاجتماعي ومنصاته الآخذة في التوسع و الانتشار حول العالم، وحرص دبي على توثيق التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال عملا برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تأكيد ريادة دبي في مجال الاقتصاد الرقمي، ومنحها مكانة متميزة كمركز رئيس للتكنولوجيا والإعلام في المنطقة، امتدادا لإرثها في هذا المجال الذي بدأت في ترسيخ دعائمه منذ أكثر من 20 عاما بتأسيس مدينتي "دبي للإنترنت" و"دبي للإعلام" ضمن مجتمع هو اليوم الأكبر من نوعه لشركات التكنولوجيا والإعلام في المنطقة، ضمن "مجموعة تيكوم" التي تضم ما يزيد على 95 ألف من نخبة العقول المبدعة في العالم.

وتطرق النقاش إلى تطلعات دبي لريادة مستقبل الاقتصاد الرقمي وتأكيد مكانتها وجهة رئيسة للمواهب والعقول ورؤوس الأموال في هذا المجال، من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والداعم للشركات على تنوع أحجامها، مع الاهتمام بتشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة مما تتيحه دبي من بيئة داعمة، وبنية تحتية وتشريعية متطورة تكفل لها النجاح والتميز، حيث أسهمت دبي في وصول العديد من الشركات الناشئة إلى العالمية ضمن صفقات مليارية.

وتبادل سموه الحوار مع الرئيس التنفيذي لسناب شات العالمية حول توجه دبي الاستراتيجي في التحول إلى البيئة الرقمية، وما صاحب ذلك من خطوات تدعم هذا التوجه وتجعل من تجربة دبي نموذجا ملهما في مواكبة العصر ومتطلباته، وتبني الخطوات التي تكفل الحفاظ على المكتسبات المتحققة لدبي في مضمار التنمية الاقتصادية الشاملة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، في الوقت الذي تعنى فيه دبي بتوثيق شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية القادرة على المضي قدما معها في رحلة ترسيخ موقعها كوجهة متميزة عالميا في مجال التحول الرقمي، والانتقال إلى البيئة الذكية، وتشجيع الإبداع والابتكار.

من جانبه، أعرب، إيفان شبيغل عن شكره وامتنانه لما قدمته دبي ودولة الإمارات من دعم لشركة "سناب إنك" المالك والمشغل لتطبيق "سناب شات" مع إطلاق أعمالها في المنطقة من خلال تأسيس مقرها في مدينة دبي للإنترنت والذي كان بمثابة المنصة المثالية لتوسيع الشركة لنطاق أعمالها وقاعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاء سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة دبي للاقتصاد والتجارة، وسعادة منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.

كانت "سناب إنك" قد افتتحت مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت في العام 2017 واستفادت الشركة العالمية من خلال تواجدها في دبي من اكتساب خبرات أوسع عن المنطقة ومتطلباتها، ما مكنها من تقديم محتوى منتجات ومنصات تلائم احتياجات المستخدمين فيها، بالشراكة مع شركات محلية وإقليمية.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد الأسواق المهمة للشركة العالمية حيث وظفت الشركة تواجدها في دبي في توسيع دائرة أعمالها في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن عدد مستخدمي سناب شات حول العالم يقدر بنحو 319 مليون مستخدم يوميا وذلك وفق إحصاءات الربع الأخير من العام 2021.