إكسبو يحتضن منتدى جوائز «البرج سي إي أو» للمديرين التنفيذيين

المصدر: دبي - البيان

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تعقد اللجنة المنظمة لجوائز «البرج سي إي أو» للمديرين التنفيذيين، مؤتمرها الصحافي غداً، للإعلان عن جوائز منتدى الجائزة، الذي يعقد في إكسبو دبي 2020، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري.

وقال الدكتور طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية «نحن سعداء للغاية لاستضافة النسخة الخامسة من جوائز البرج للمديرين التنفيذيين في دبي، والتي ستكون أهم حدث خلال الأسبوع الختامي لإكسبو 2020 دبي».

وأضاف أن دبي أفضل مكان في العالم للتواصل والحصول على عالم مليء بالفرص، وأنا ممتن جداً للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تنظيم حدثنا هذا، خلال انعقاد إكسبو دبي، الذي حقق بالفعل نجاحاً كبيراً.

وأوضح الدكتور طارق أحمد نظامي، أن شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، أكبر منظمة لشبكات الأعمال، حيث يتواصل خلالها، وأكثر من ثلاثة عقود، أعضاء النخبة الحصريون مع الرؤساء التنفيذيين، وكبار التنفيذيين، عبر مختلف الصناعات على مستوى العالم، من المنظمات التجارية التي لها فروع في أكثر من 50 دولة، والتي لها مكتب إقليمي قوي في دبي.

أول مرة في دبي

وأكد أن جوائز البرج للمديرين التنفيذيين، هي علامة تجارية لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، وهي النسخة المقابلة لجوائز الأوسكار في عالم الأعمال التجارية، وأطلقت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2016، وجاءت النسخة الثانية لعام 2017 في المملكة المتحدة، وعقدت النسخة الثالثة عام 2018 بالصين، والنسخة السابقة عقدت عام 2019 في موريشيوس، وهي الآن تعقد لأول مرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الأسبوع الختامي لمعرض إكسبو دبي العالمي، وحدثنا هذا العام، سيكون بشكل حصري، بموجب دعوات شخصية فقط، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين، والوزراء من مختلف البلدان، والدبلوماسيين، وكبار الشخصيات، ووفود إكسبو دبي، وكبار المديرين التنفيذيين، ومجتمع الأعمال المحلي والدولي، والمشاهير وأعضاء النخبة من شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية.

تكريم

وأطلقت شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، جائزة الأعمال تحت اسم «جائزة البرج للرؤساء التنفيذيين»، في يوليو 2016 في واشنطن، وذلك لتكريم كبار المديرين التنفيذيين للشبكة في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم، وللتعرف علناً إلى نجاحهم المتميز، ومساهمتهم الكبيرة في شبكة الأعمال، ومجتمع الأعمال الدولي بشكل عام.

ويعتمد هذا التقدير الخاص، على الأداء المتميز والجودة الممتازة في تقديم الخدمات من قبل المنظمات، وكبار المديرين التنفيذيين في قطاعات الأعمال المختلفة حول العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجوائز البرج، أن الجائزة تهدف إلى احتضان جميع الشركات الإماراتية والدولية في رحلة التميز، والاعتراف والاحتفال بنجاح الرؤساء التنفيذيين والمنظمات، الذين يقودون الطريق لتأسيس معايير جديدة للتميز في الأعمال، والتي تعمل إنجازاتها المستمرة والمتميزة، كمصدر إلهام لجميع المنظمات ذات التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم، جائزة البرج المرموقة للرؤساء التنفيذيين، هي مبادرة تأهيل مكثفة للشركات، تهدف إلى دمج أفضل الممارسات التجارية الدولية والمنافسة عالمياً.

أفضل الممارسات

وأكد أن الجائزة تهدف لدعم الشركات في تبني أفضل الممارسات التجارية الدولية من الدرجة الأولى، ودعم الشركات في التفوق على المنافسة، وتحقيق النمو المستدام، ومساعدة الشركات في أن تصبح من اللاعبين البارزين النشطين في ساحة الأعمال التجارية الدولية، وتبادل المعرفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم، والمساهمة في نمو قوي ومستدام لاقتصادات العالم، ورفع سمعة الأعمال في المنطقة في جميع أنحاء العالم.