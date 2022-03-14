مياه أنغولا تغني للحياة في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع جناح جمهورية أنغولا، مساء الأحد عرضا غنائيا بعنوان "الماء هو الحياة"، قدمته مجموعة من المطربين وإحدى الفرق الاستعراضية الأنغولية.

يهدف العرض إلى تعريف الجمهور بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها، بصفتها أحد أهم الموارد الطبيعية اللازمة للحياة. وتضمن العرض، الذي حضره عدد كبير من زوار إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الرقصات التقليدية التعبيرية، التي تسلط الضوء على أهمية المياه في حياة البشر وجميع الكائنات الحيّة. وقد صُممت الرقصات بشكل يتناغم مع العروض الضوئية على شاشة العرض.

تقع أنغولا في الجزء الجنوب الغربي من قارة أفريقيا؛ ويتوافد إليها سنويا آلاف الزوار من أنحاء العالم للاستمتاع بالطبيعية الخلابة وشلالات المياه المنتشرة فيها.

