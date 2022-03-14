لأول مرة.. إكسبو يجمع 3 من أساطير الغناء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمتع جمهورٌ من زوّار إكسبو 2020 دبي اليوم الأحد بحفل موسيقي مميز جمع ثلاثة من أساطير الغناء لأول مرة، وهم يوفوريا وجيمس وفيصل كاباديا، حيث تفاعل الحضور مع الموسيقى الفريدة التي عُزفت في ساحة مركز دبي للمعارض.



كان الدكتور بالاش سين كوّن فرقة البوب روك الهندية يوفوريا عام 1988، وأصبح من أشهر الفنانين الذين تحقق أعمالهم أعلى المبيعات في البلاد؛ وفي هذا الحفل، انضم إلى الفرقة على خشبة المسرح كلٌ من جيمس، المغني الرئيسي وكاتب الأغاني وعازف الغيتار في فرقة الروك ناجار باول؛ وفيصل كاباديا، المغني الرئيسي لفرقة البوب الباكستانية المشهورة عالميا سترينجس.

