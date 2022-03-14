عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني في إكسبو

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي، وبحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه ومعالي عبدالكريم الدغمي المشاركة الأردنية في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتنمية قطاعات العمل المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.