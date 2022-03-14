أمسية غجرية تنبض بالحيوية على منصة اليوبيل

المصدر: البيان

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قدمت فرقة "بارنو غرازت" الغجرية المجرية أمسية مليئة بالحيوية والحماس على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، تفاعل خلالها الحضور مع الموسيقى والأغاني باللغتين الإنجليزية والرومانية، وعبروا عن سعادتهم بالتقاط الصور والرقص والتصفيق.



تتألف الفرقة من ستة رجال وامرأتين؛ وقد حققت نجاحا كبيرا في الأوساط الموسيقية العالمية، وجذبت الجماهير والنقاد بموسيقاها التقليدية وعروضها الحماسية منذ أن تأسست عام 1987. ويعني اسم بارنو غرازت (Parno Graszt) بالغة الرومانية "الحصان الأبيض".



وقدمت الفرقة الأمسية بالتعاون مع جناح المجر في إكسبو 2020 دبي، والذي يُعرّف الزوار إلى ثقافة المجر وطبيعتها الساحرة.