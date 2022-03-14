غازيل النيجيرية الأسترالية.. صوت يطوف في فضاء إكسبو

المصدر: البيان

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حظي زوار جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي، بفرصة للاستمتاع بالأداء العالمي للفنانة النيجيرية الأسترالية تابي غازيل، التي أذهل صوتها القوي وألحان أغانيها الساحرة الجماهير.



وقالت غازيل في مقابلة أُجريت معها قبل العرض: "لقد كانت تجربة رائعة أن أتمكن من الغناء في إكسبو 2020 دبي. في كل عرض أحظى بفرصة الغناء للناس من أنحاء العالم، والتواصل عبر الموسيقى، ويمكننا الشعور بالحب. هذا أمر رائع للغاية".



وأكدت غازيل أن عرضها الغنائي يعزز روح الترحاب في جناح أستراليا والتنوع الثقافي في إكسبو 2020 دبي. وقالت "ولدتُ في أستراليا وترعرعت مع التراث النيجيري، وأعيش الآن في لندن. وكوني دُعيت إلى إكسبو 2020 لأقدم الموسيقى التي أقدمها في الجناح الأسترالي، وأن يكون لدي الخيار لأعبر عن نفسي بحرية مع مزيج من جميع الجوانب التي شكّلت شخصيتي، فهذه فرصة أشعر ببالغ الامتنان لحصولي عليها. أشعر بكثير من الترحاب هنا".



وعن شعورها بالفخر لدى وصف صوتها القوي بأنه يشبه إلى حد كبير صوت الفنانة العالمية تينا تيرنر، قالت: "أعتقد أن لدي طاقة كبيرة وأني لطالما أحببت الغناء والعروض الفنية. أحب روعة صوت تينا وأداءها القويين؛ لذا، فإذا كان الشعور ذاته يتشكل في وجدان الناس تجاهي، فهذا مدعاة لسروري".



ستقدم غازيل عرضها الغنائي في جناح أستراليا للمرة الثانية يوم الاثنين، 14 مارس، في الأوقات التالية: الساعة 16:30-17:00، والساعة 22:10-22:30 بتوقيت دولة الإمارات.