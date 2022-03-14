الإبهار مستمر.. فعاليات استثنائية في إكسبو حتى 16 مارس..ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الرائعة خلال لفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، أبرزها



اليوم الوطني لزيمبابوي

- 10:15، ساحة الوصل

-11:15، إحاطة إعلامية، جناح زيمبابوي

- 17:00-18:00، مراسم الاحتفالات باليوم الوطني، مسرح دبي ميلينيوم



القمة العالمية الشرَطية (14 - 17 مارس)

- تهدف القمة العالمية الشرَطية التي تستضيفها شرطة دبي، إلى دفع عملية وضع الاستراتيجيات الشرطية المبنية على التطلعات المستقبلية، وترسيخ أهمية الابتكارات التكنولوجية في منع حدوث الجريمة وتعزيز الشراكات بين وكالات إنفاذ القانون العالمية.

-09:00-17:00، مركز دبي للمعارض؛ القاعات 1A، و1B، و1C، غرف 1-8 جنوب، أجنحة 1 + 2 جنوب



اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الأفريقي (14-15 مارس)

-اجتماع المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الأفريقي، هو فعالية تمتد ليومين وتستعرض خلالها مجالات الاستثمارات المحتملة في إفريقيا، كما تتيح مساحة للتواصل وعقد شراكات مستدامة بين شركات القطاع الخاص في إفريقيا والعالم.

- 09:00-17:15، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



قمة المعرفة 2022 (14-15 مارس)

-تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، تُقدم لكم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النسخة السابعة من "قمة المعرفة" والتي تنطلق تحت شعار "المعرفة: حماية للبشرية وكوكب الأرض وتحدٍ للجوائح"

-10:00 – 19:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2 شمال



برنامج يوم الكومنولث

-يمثل الكومنولث 53 دولة، حيث يشارك العديد منها هنا في إكسبو 2020 دبي ويقدمون أنشطة مختلفة بدءا من الاحتفال بالفعاليات الرياضية إلى الفعاليات الثقافية وتعزيز الأعمال

-10:00 – 21:00، جناح المملكة المتحدة



حفل تخريج طلبة جامعة زايد (14-16 مارس)

-يحتفل طلاب جامعة زايد بيوم تخرجهم، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام، ضمن بث مباشر على أرض الحدث الدولي

-الحفل الأول: 11:00-13:00، الحفل الثاني: 17:00-19:00، ساحة مركز دبي للمعارض



برنامج التجارة والأعمال ضمن أسبوع ملقا

- يُسلط أسبوع ملقا الضوء على المبادرات الذكية والمستدامة للدولة، والتي تهدف إلى تطبيق أفضل المعارف الممكنة من أجل الرفاه العالمي بجانب التركيز على الذكاء والابتكار الرقمي، في حضور الموقر دكتور حاجي سليمان بن محمد علي، وزير إقليم ملقا الماليزي

- 11:30، جناح ماليزيا



الرؤى والرحلات

- دعوة للانضمام إلى سلسلة من الحلقات النقاشية الملهمة والتثقيفية التي تتناول القوالب النمطية الجنسانية، فيما نمضي قدما نحو مستقبل ينعم بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين.

- تحضر الجلسة كيرستي كوفنتري، وزيرة الشباب والرياضة والفنون والترفيه في زيمبابوي

- 13:30-14:30، جناح المرأة



زيارة السائق البريطاني لويس هاميلتون لإكسبو 2020 دبي

- يزور سائق سباقات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون إكسبو 2020 دبي

-جلسة حوارية: 16:50 – 17:05، ساحة الوصل



العرض التقديمي لترشح ملقا الإسبانية لاستضافة معرض (إكسبو 2027)

- تأتي هذه الفعالية ثمرة تضافر جهود مدينة ملقا، والجناح الإسباني، وأكسيون كولترال إسبانولا (ممثلة عن حكومة إسبانيا)، والحكومة الإقليمية الأندلسية، إلى جانب حكومة مقاطعة ملقا، وتستعرض ترشُّح مدينة ملقا لاستضافة فعاليات إكسبو الدولي 2027 تحت شعار: نحو مدينة مستدامة

- 19:00، جناح إسبانيا



فعاليات ترفيهية



فرقة تيكوباوين| الجزائر

-ستصحبك فرقة تيكوباوين في رحلة روحانية إلى شمال قارة أفريقيا، عبر التنوعات النموذجية والإيقاعية الجميلة لموسيقى القارة السمراء، والتي تستحضر ثراء وتنوع الموسيقى الجزائرية.

- 16:00-18:00، منصة اليوبيل



طارق يمني

-دعوة للاستمتاع بموسيقى الفنان العصامي طارق يمني القادم من بيروت. فقد كرّس عازف البيانو والملحن نفسه لاستكشاف مُلتقى الطرق بين الموسيقى الأفرو أمريكية وبين الموسيقى العربية، وهو كذلك مؤلف لكتابين موسيقيين نُشرا بتمويل ذاتي

- 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم



دي جي بليس

-دعوة للالتقاء عن قرب بالشخصية المهمة، مروان برهام العوضي، المعروف باسم "دي جي بليس"، وهو دي جي إماراتي ومقدِّم، ومذيع تلفزيوني وشخصية إذاعية في دبي. هذا بالإضافة إلى كونه أول دي جي/ فنان إماراتي حطم ألبومه الذي أصدره بعنوان "صُنع في دبي" الأرقام القياسية على موقع "آي تيونز". إذا كنتم من عشاق هذا الصوت، ندعوكم لحضور الحفلة الموسيقية للدي جي بليس

- 20:30-22:30، منصة اليوبيل



قوة الطبيعة | أنغولا

-يستكشف أداء الرقص الأنغولي هذا علاقة الجنس البشري بالطبيعة، عبر حركات سلسة تجمع بين الموسيقى والمكان والزمان، لتترك أثرها في قلبك ووجدانك

-21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات مرتقبة



15 مارس



اليوم الوطني لموريشيوس

- 10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني للأرجنتين

-16:15، ساحة الوصل

- 17:00، إحاطة إعلامية، جناح الأرجنتين



سلسلة الاستثناءات |الانطلاق وتنمية الأعمال عبر التحول الرقمي

- ستستضيف "ماستر كارد" و"فيميل فيوجن"، وهي أكبر شبكة شركات مملوكة للسيدات إقليميا، في هذه الفعالية التي تستمر لساعتين، جلسة تفاعلية وملهمة مع مجموعة من رائدات الأعمال البارزات على مستوى المنطقة، ليشاركن فيها مسيرتهن نحو النجاح

- 11:00-13:00، جناح المرأة



محادثات تيد الفرانكوفونية

- عروض تقديمية يقدمها رواد أعمال ومبتكرون مؤثرون من المناطق الفرانكوفونية الخمس (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي)

- 15:00-16:00، مدرج تيرّا



الفعاليات الترفيهية



الاحتفال بيوم القديس باتريك (14-17 مارس)

- استعدوا للاحتفال بيوم القديس باتريك عبر عرض خاص للرسوم المتحركة في ساحة الوصل

o 18:40-19:00، ساحة الوصل

-عرض لأغنية البحر "سونغ أوف ذا سي"، من شركة "كارتون صالون"، يعقبها جلسة أسئلة وأجوبة

o 19:00-21:00، حديقة الاحتفالات

-عرض حي لـ"كيلا"

o 21:20 -22:50، حديقة الاحتفالات

موجات عربية

-دعوة للاستمتاع بالأنغام المحلية المألوفة والمطمئنة للروح في هذه الفعالية الموسيقية الرائعة التي تجمع بين أصوات العود والناي والطبلة، لتصحبنا في رحلة عبر الألحان العربية تكريما لموسيقى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة

- 19:00-19:45، منصة اليوبيل



زاركا تاماس وفرقته | المجر

-دعوة للاستمتاع بعرض يقدمه المغني متعدد المواهب وفرقته الشعبية المجرية "غايميس". يعزف زاركا تاماس الكثير من الآلات الموسيقية، بما في ذلك الكمان، والكوبوز (العود المجري)، والغيتار، والكونترابيس، وغيتار الفريتليس، وآلات الإيقاع، وطبل البيس، والقانون

-19:00-21:00، مسرح دبي ميلينيوم



جلسة لياقة بدنية مع المدرب الشهير ديلان ويرنر

-فرصة للغوص في أعماق عملية التنفس والحركة التأملية، عبر تمرين يركز على الـ"برانا". يأخذنا هذا النمط من حبس النفَس والتمدد في رحلة استبطانية آسرة، إلى حالة عميقة من الوعي والراحة

- 19:00-21:00، ساحة إكسبو الرياضية



فرقة خليجية

-تكريما لموسيقى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ستصدح الآلات الموسيقية المحلية بأعذب الألحان الخليجية التقليدية فوق سماء منصة اليوبيل

- 20:00-20:15، منصة اليوبيل



أمسيات جلسات مع ماجد المهندس وأصيل هميم

-حفل غنائي لا يُفوت يُحييه الفنان ماجد المهندس بصوته العذب الذي جعل المعجبين من أرجاء العالم العربي يلقبونه بأمير الغناء العربي وصاحب الصوت الماسي. تشاركه في إحياء الحفل الفنانة العراقية الموهوبة أصيل هميم

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



بيازولا يعزف مقطوعة بيازولا | الأرجنتين

-الفرقة الموسيقية "إسكالاندرم"، بمشاركة دانيال بيازولا، حفيد الملحن الأرجنتيني الشهير، تمزج موسيقى الجاز والتانغو والفولكلور، في تكريم لذكرى الموسيقار المبدع أستور بيازولا، في اليوم الأخير من الذكرى المئوية لميلاده

- 21:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم



16 مارس



اليوم الفخري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لبوركينا فاسو

- 16:15، ساحة الوصل



مؤتمر التنمية الحضرية المستدامة

-مع استمرار زيادة عدد سكان العالم، تصبح الطريقة التي نعيش بها والمكان الذي نعيش فيه أكثر أهمية يوما بعد يوم. تستكشف هذه الفعالية وتناقش مستقبل الابتكار في القطاع السكني من أجل تطوير مساكن معقولة التكلفة، ومجتمعات مستدامة

-09:00-18:30، القاعة 2A جنوب، مركز دبي للمعارض



مهرجان الأطعمة الفلبينية

-دعوة لإشباع جوعك! سيضم هذا التجمع للمطاعم، التي يملكها ويديرها أشخاص من الجالية الفلبينية، مجموعة منوعة من الأطعمة والمشروبات الفلبينية التقليدية التي ستغري الجميع لتذوقها

- 10:00-22:00، ساحة جناح الفلبين



سلسلة الاستثناءات | بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة معا

-في إطار التزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادئ تمكين المرأة، سيستضيف مصرف "سوسيتيه جنرال" عدة حلقات نقاشية حول: التحديات، وأفضل الممارسات، والأبحاث والرؤى التي يقدمها قادة وشركاء ذوو خبرة في المنطقة

- 10:15-13:00، جناح المرأة



محادثات "تيد" الفرنكفونية

-تقدم هذه المحادثات رواد أعمال ومبتكرين ذوي تأثير كبير من المناطق الفرانكفونية الخمس (أفريقيا، آسيا، أمريكا، أوروبا، ومنطقة الكاريبي)

- 15:00-16:00، مدرج تيرّا



عرض جوي لـ "فرسان الإمارات" | دولة الإمارات العربية المتحدة

-دعوة للنظر إلى أعلى نحو السماء، للاستمتاع بالاستعراضات الجوية الرائعة التي يقدمها فريق "فرسان الإمارات" في السماء. جميع الطائرات مجهزة بمولدات دخان أبيض، وأحمر، وأخضر، لتحوّل السماء إلى مشهد مُبهر

- 16:00-16:30، أرجاء الموقع



دانس كانون – تكريم لـ "كودالي زولتان" | المجر

-يركز الإنتاج الجديد للفرقة الهنغارية الشعبية الوطنية على أعمال الفنان "كودالي زولتان". وكما عهدنا في العروض السابقة للفرقة، تُقدّم التقاليد المجرية على المسرح بحيوية قصوى، تماشيا مع جميع الجهود الفنية المعاصرة لأعضائها

- 17:00-18:15، منصة اليوبيل



شير أوستون والأوركسترا | أوزبكستان

-شير أوستون والأوركسترا، واحدة من أبرز فرق أوركسترا الجاز السيمفونية، وستقدم للزوار مقطوعة "كنوز العالم"، التي ستمكنهم من الاستماع إلى مقطوعات موسيقية لأساطير الفن، مثل سيناترا، وأرمسترونغ وفيتزجيرالد، فضلا عن أعمال أعظم الملحنين في القرنين التاسع عشر والعشرين.

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



عرض موريسيت آمون

-تملك موريسيت آمون صوت عذب منقطع النظير، وهو ما منحها لقب "آسيا فونيكس"، وفتح لها الأبواب للتعاون مع أساطير الفن، مثل مايكل بولتون، بن آدامز (إيه ون)، وريك برايس، والغناء على المسرح مع رموز ونجوم البوب الحاليين، مثل جيسي جيه، وزارا لارسون، وإيه جيه ميتشل

-19:30-22:30، ساحة مركز دبي للمعارض



- دعوة للاستمتاع بعرض رائع ومُبهر لرقصات قاعات الرقص الموروثة من فرنسا. يضم العرض أنماط رقص متنوعة مستوحاة من البلاط الملكي في عصر الملك لويس الرابع عشر

- 20:00-22:00، منصة اليوبيل



الشمس هي الطاقة

-دعوة للمشاركة في هذا الاحتفال المبهج الذي يحتفي بأعجوبة الشمس. تجلب لنا الشمس الغامضة والهائلة الحياة والضوء، وبأزياء رائعة ومجموعات مذهلة، يكرّم هذا الأداء الموسيقي الأنغولي الراقص قوى الشمس الرائعة

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم