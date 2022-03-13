"قمة المعرفة" تنطلق غداً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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تنطلق غدا فعاليات الدورة السابعة من "قمة المعرفة" التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار "المعرفة.. حماية البشرية وتحدي الجوائح" وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء والقادة والمسؤولين الحكوميين من كافّة أنحاء العالم.

ويأتي انطلاق "قمة المعرفة" في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات نقل ونشر المعرفة وتسليط الضوء على فرص وتحديات بناء مجتمعات المعرفة في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت مع تفشّي جائحة "كوفيد-19".

وتتزامن القمة مع معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يشهد زخما دوليا واسع النطاق وفعاليات متعددة ومتنوعة حيث توفر القمة منصة مثالية للمشاركة في نقاشات متعددة حول صناعة المعرفة ودورها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وفي الوقت نفسه التعرُّف إلى ثقافات جديدة واستكشاف الذكاء والإنجاز البشري خلال معرض "إكسبو 2020 دبي".

وتركز القمة التي تعقد على مدى 5 أيام على طرح آفاق نقاشية واسعة ومعمقة تتناول عدداً من القضايا ذات اهتمام وتأثير عالمي مشترك .