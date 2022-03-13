رئيس وزراء ألبانيا: دبي نموذج لإيمان راسخ بأن لا شيء مستحيل

المصدر: وام

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أشاد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية على كافة الصعد منوها بما قدمته الإمارات من مساعدات لبلاده على مدى حقب زمنية عديدة بدأت في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتسير عليها القيادة الرشيدة .

وأشار رئيس الوزراء الألباني بشكل خاص إلى المساعدات التي قدمتها الإمارات لدعم للمتأثرين بالزلزال الذي تعرضت له بلاده في 2019، فضلاً عن تأسيس صندوق لتمويل مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتطرق في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى النهضة التي تشهدها دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وقال "إنها مثال على ما يمكن إنجازه عندما يضع الإنسان رؤية تستند على إيمان راسخ بأن لا شيء مستحيل".

وكان رئيس وزراء ألبانيا شهد احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي وعبر عن انبهاره بعدد زوار الحدث العالمي ومستوى النجاح الذي حققه في ظل جائحة كورونا.

من جهة أخرى عبر إيدي مجددا عن إدانته واستنكاره للهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي مؤخراً مُستهدفة منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مشيراً إلى دعم بلاده لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ونوه إلى مايجمع بلاده من علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الإمارات مؤكدا تطلعه لتقوية تلك العلاقات.