دي جيه فات سام يلهب حماس الزوار في إكسبو

المصدر: البيان

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أحيا المنتج ومنسق الأغاني "دي جيه فات سام" مساء أمس السبت حفلا موسيقيا رائعا على منصة اليوبيل ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الفنية والثقافية، وذلك بحضور عدد كبير من عشاق موسيقى الهيب هوب وريمكسات الموسيقى الجديدة.



وتفاعل الزوار مع جملة الأغاني التي قدمها "فات سام"، واسمه الحقيقي إسلام أحمد، بموجات من التصفيق الحار وترديد الأغاني على أنغام الإيقاعات الموسيقية.



بدأ "دي جيه فات سام" مسيرته الفنية عام 2004؛ ونجح في التعاون مع عدد كبير من الفنانين في جميع أنحاء العالم العربي.