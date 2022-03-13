انتظروا.. لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 للسيارات في إكسبو غداً

المصدر: البيان

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انتظروا .. سيكون عشاق سباقات فورمولا 1 على موعد مع لويس هاميلتون، بطل سباقات الفورمولا 1 للسيارات سبع مرات، يوم 14 مارس، في أول ظهور له في إكسبو 2020 دبي، حيث سيحل ضيفا على "بيتروناس" عملاق النفط الماليزي، وشريك اللقب والشريك الفني لمرسيدس- إيه إم جي، فريق بيتروناس للفورمولا 1.



وستجلب "بيتروناس" لويس هاملتون إلى منصة الوصل في جلسة حية للإجابة عن مجموعة من الأسئلة بشكل مباشر أمام الجمهور، وهكذا سيتمكن عشاق الفورمولا 1 في دبي، من الاستماع مباشرة لأعظم سائق في هذا الجيل.



تأتي زيارة سائق المرسيدس- إيه إم جي، كمقدمة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، يوم الأحد 20 مارس، والذي سيفتتح موسم سباقات الفورمولا 1.



المتسابق البريطاني، الملقب بـالفارس لإنجازاته التي شملت صعوده 182 على منصة التتويج خلال مسيرته الرياضية، سيتحدث خلال الجلسة الحوارية حول مجموعة من الموضوعات التي تشمل توقعاته المستقبلية للموسم القادم، الاختلافات التي طرأت على السيارات مابين نهاية الموسم السابق من السباقات والموسم الحالي، فضلا عن دوافعه للاستمرار في خوض السباقات وفقا لأعلى المستويات.



تُعقَد المقابلة الصحفية مع لويس هاميلتون في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي يوم 14 مارس، من الساعة 16:50-17:05 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما سيتم بثها مباشرة على تلفزيون إكسبو، وعبر قنوات بيتروناس الخاصة بسباقات السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وننصَح المعجبين بالوصول مبكرا نظرا لمحدودية الأماكن.