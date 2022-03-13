ذيل الثور المطهي بصلصة الفول السوداني.. المأكولات الفلبينية عالم من المذاقات

المصدر: البيان

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يعرض جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي أشهر المأكولات الفلبينية في مهرجان طعام مدته ثلاثة أسابيع، من 11 إلى 30 مارس، سيتيح للزوار الاستمتاع بتذوق قائمة طعام مختارة من المطبخ الفلبيني.



وتحت عنوان "مهرجان الطعام الفلبيني"، تُشارك في هذا النشاط مطاعم تنتمي إلى الرابطة الفلبينية لرواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات (LFBE) بالإضافة إلى المطاعم الملحقة بالجناح. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بمذاق الطعام الفلبيني اللذيذ بأسعار مخفّضة.



وشهد الجناح إقبالا كثيفا من الزوار من جنسيات مختلفة لشراء قسائم الطعام، حيث تضم قائمة الأطعمة مجموعة متنوعة من الأطباق الفلبينية الشهيرة وأطباق الحلويات التقليدية. ومن بين خيارات الطعام المتاحة أضلاع اللحم البقري القصيرة المشوية، والأسماك المحلية المطبوخة على البخار في مرق من الحمضيات، وذيل الثور المطهي في صلصة الفول السوداني، وغير ذلك الكثير.