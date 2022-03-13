إلكين روبنسون يقطف الحب بموسيقى البحارة الشعبية

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من جزر الكاريبي، طلّ على زوار إكسبو 2020 دبي المغني إلكين روبنسون، لينقل الجماهير إلى أجواء كولومبيا بموسيقاه الساحرة، التي تفاعل معها الجمهور من زوّار الحدث الدولي في عرضه الفولكلوري المبهج على مسرح دبي ميلينيوم مساء السبت.



شمل الحفل عرضا بصريا خلف إلكين روبنسون لمشاهد من كولومبيا وشواطئها، ما وضع الجمهور في الأجواء الكاريبية المبهجة.

وإلكين روبنسون هو الوجه الجديد للفولكلور الكاريبي، حيث تتمتع هذه الأنماط من الموسيقى – والتي تشمل موسيقى كاليبسو، ومينتو، وموسيقى البحارة الشعبية، والموسيقى الدينية – بكلمات ساحرة وقوية تجسّد الحب وجوهر آخر الجزر الكولومبية في منطقة البحر الكاريبي.