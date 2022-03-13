التانغو الأرجنتيني.. سحر الرومانسية اللاتينية

المصدر: البيان

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قدمت فرقة أوركسترا التانغو الأرجنتينية عرضا مميزا السبت على مسرح ساحة الوصل، في حفل غنائي وموسيقي راقص عزفت خلاله الفرقة الموسيقية المؤلفة من أربعة عازفين على آلات البيانو والغيتار والكمان والبوندونيو.

وأثناء عزف مقطوعات منوّعة لملحنين أرجنتينيين، قدمت الفرقة – التي تضم ثلاثة راقصين وثلاث راقصات – رقصات التانغو الأرجنتينية الشعبية؛ واستمتع جمهور الحدث الدولي، الذي ينتمي لجنسيات وثقافات العالم أجمع، بسحر ألحان أمريكا اللاتينية والعروض الراقصة، فضلا عن الأغاني الرومانسية لأشهر مغنيّ الأرجنتين.