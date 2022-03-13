معرض غير مفلتر.. تعرفوا إلى فعاليات اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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يحظى زوار إكسبو 2020 دبي، اليوم الأحد، بالعديد من الفعاليات الدولية والرياضية والفنية والترفيهية الشيقة، أبرزها:



اليوم الوطني لبوتسوانا

-10:15، ساحة الوصل



المياه – معرض غير مفلتر

-صُمّم هذا المعرض بواسطة مؤسسة "سيينسا فيفا" وجناح المعرفة، وسيستمر في إكسبو 2020 دبي لمدة أسبوع من 13 إلى 20 مارس، في الفترة التي تسبق الأسبوع العالمي للمياه. سيضم هذا الأسبوع أنشطة متنوعة تحفز الزوار على الالتزام بمستقبل المياه

-طوال اليوم في الفترة من 13-20 مارس، جناح البرتغال



زيارة الفريق الكامل لنادي لانكشاير للكريكيت

-زيارة جميع أعضاء الفريقين الرجالي والنسائي لنادي لانكشاير للكريكيت لإكسبو 2020 دبي

-14:00-20:00، أرجاء الموقع



عرض فرقة "ياماتو"

-دعوة للاستمتاع بالإيقاعات المدوية والنغمات الحماسية، حيث تمزج هذه الفرقة الرائعة بين النغمات التي تصدرها آلة موسيقية عمرها 400 عام وطاقة حماسية لا يمكن تصورها.

- 18:00-19:00، منصة اليوبيل



فينيشيو كابوسيلا – إكس بونز دبي – حفل الأرض | إيطاليا

-"بيستياريو داموري" هي ثاني أسطوانة مطولة للمغني وكاتب الأغاني الإيطالي فينيشيو كابوسيلا. يستند هذا العمل الفني، الذي صدر يوم الحب، إلى كتاب "ذا بيستاريو أوف لوف" لريتشارد دي فورنيفال، الذي كُتِب في منتصف القرن الثالث عشر

- 18:00-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة "يوفوريا"، وجيمس مع فرقة "ناغاربول"، وفيصل مع فرقة "سترينغ"

-دعوة للاستمتاع بمجموعة منوعة من الأصوات والنغمات الرائعة القادمة من منطقة جنوب شرق آسيا، مع فرقة البوب الهندية "يوفوريا"، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الغيتار والملحن ومغني البلاي باك البنغلاديشي "جيمس"، وفرقة البوب روك الباكستانية "سترينغ"

-19:30-22:30، ساحة مركز دبي للمعارض، القاعة 1 شمال



المياه هي الحياة | أنغولا

-دعوة للاستمتاع بعرض راقص فريد للاحتفاء بنعمة المياه التي لا تقدر بثمن. تذكرنا فعالية "المياه هي الحياة" بأن دورة الحياة ودورة الماء تمثلان شيئا واحدا، مع وجود إضاءة مُصممة بعناية، وعرض ضوئي بمصابيح الليد (LED)، عرض رائع سيغمر حواسكم!

-20:00-21:00، منصة اليوبيل



يو بي 40|سلسة موسيقى الشارع

-"يو بي 40" هي فرقة ريغي وبوب إنكليزية، تأسست في ديسمبر 1978 في برمنغهام، إنجلترا، وتمتلك في رصيدها الفني أكثر من 50 أغنية فردية على قائمة المملكة المتحدة للأغنيات الفردية، وحققت أيضا نجاحا باهرا على الصعيد الدولي

- 21:00-23:00، حديقة المهرجان



فرقة وورلد سترينغ العالمية

-ستؤدي فرقة "وورلد سترينغ" عرضا موسيقيا على مسرح دبي ميلينيوم، وهو عرض يجب أن لا يفوته أي من زوار إكسبو 2020 دبي

- 21:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل بارنو غرازت الموسيقي | المجر

-هزت هذه الفرقة الموسيقية الغجرية النابضة بالحياة والقادمة من أوروبا الشرقية العالم حين وصل ألبومها الأول "هيت ذا بيانو" إلى المركز السابع ضمن قائمة أفضل الأغنيات العالمية في أوروبا. تغني الفرقة باللغتين الإنجليزية والرومانية

-22:00-23:00، منصة اليوبيل



