صناع المستقبل.. جامعة زايد تحتفل بتخريج 540 طالباً وطالبة من المتفوقين

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفل جامعة زايد بتخريج دفعة «صناع المستقبل» 2022، ويشهد سموه حفل تخريج 540 طالباً وطالبة، حاصلين على درجة الامتياز، ومراتب الشرف، ودفعات مختلفة من خريجي الدراسات العليا، وذلك بحفل استثنائي، بحضور كبار الزوار، يقام الأربعاء المقبل في منطقة «إكسبو 2020»، بالقاعة الشمالية لمركز دبي للمعارض.

ورحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، بمشاركة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، قائلة إن حضور سموه كضيف الشرف لحفل تخريج «دفعة المستقبل 2022»، هو شرف عظيم لخريجي وخريجات جامعة زايد، وسيترك بصمة أمل وتفاؤل للخريجين المبدعين القادرين على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة نحو رحلة الإمارات للخمسين، والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية، لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والرقي التي تتطلع الإمارات إلى تحقيقها.

سعي

وأوضحت معاليها أن جامعة زايد، سعت منذ تأسيسها إلى تطبيق أرقى النظم التعليمية، وتحقيق رسالتها الأكاديمية، فقد راهنت على الإنسان، ليكون سفيراً يسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، من خلال إيجاد تخصصات حديثة تواكب سوق المستقبل، وتحقق تطلعات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية، من خلال تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا ركيزة رئيسة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

ويتضمن الحفل مشاركة نخبة من ضيوف الشرف، سيلقون كلمات أمام خريجي جامعة زايد، لمشاركة رؤاهم وخبراتهم مع الخريجين، ولتسليط الضوء على إنجازات الطلبة المميزة، كما سيتحدث الضيوف عن تخصصاتهم، وبعض القصص الشخصية المثيرة للاهتمام، بهدف زرع روح الأمل والتفاؤل في هذه الفترة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة. كما تهدف جامعة زايد من خلال استقطاب عدد من المتحدثين المؤثرين في المجتمع، إلى غرس الثقة في نفوس طلابها وخريجيها، ومساعدتهم على تطوير مهارات جديدة، لتحضيرهم لمجابهة تحديات المستقبل.

تخريج

يشهد حفل تخريج دفعة «صناع المستقبل»، تخريج 3932 طالباً وطالبة من الدفعتين الـ 19 والـ 20 للطالبات، والدفعتين الـ 9 والـ 10 للطلاب في مرحلة البكالوريوس، ودفعات مختلفة من خريجي الدراسات العليا، ويذكر أن 95.5 ٪ من الخريجين خلال حفل 2022، هم من مواطني دولة الإمارات، وأن إجمالي عدد الخريجين قد وصل لحوالي 20757 خريجاً وخريجة منذ تأسيس الجامعة، 89 ٪ منهم إناث. ويذكر أن الجامعة تسجل سنوياً ما يقارب 2400 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

يعكس العدد المتزايد لخريجي جامعة زايد عاماً بعد عام، نجاحها الملحوظ في نسبة التحاق الطلبة السنوية، وتخريج القيادات المستقبلية، وستتم دعوة الجمهور لحضور الحفل السنوي الأكبر للجامعة، عبر بث مباشر، سيتم الإعلان عنها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، التي تديرها الجامعة في الأيام المقبلة.