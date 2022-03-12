50 فائزاً في «تحدي الخمسين»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، الفائزين في «تحدي الخمسين» الذي أطلقته ضمن لعبة «إكسبو 2020 دبي» المتوافرة على منصات «أبل ستور» «جوجل بلاي» و«هواوي»، وذلك في مركز الشرطة الذكي «SPS» المُقام في إكسبو 2020 دبي.



وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلقت «تحدي الخمسين» ضمن لعبة إكسبو 2020 دبي، وذلك بمناسبة الیوبیل الذهبي لدولة الإمارات، لتكريم 50 فائزاً في التحدي ممن تمكنوا من إكمال جميع مراحل اللعبة والحصول على أعلى عدد من النقاط.



قائمة



وأضاف العميد الرزوقي «قائمة المكرمين شملت فائزين من داخل وخارج الدولة، من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والهند، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ومصر وسلطنة عُمان، وروسيا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، ونيجيريا».



وسلم العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور الملازم أول أحمد عبدالله الظنحاني، الجوائز إلى الفائزين في مركز الشرطة الذكي، بإكسبو 2020 دبي.



يُذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت لعبة «إكسبو 2020 دبي» سبتمبر من العام الماضي، وذلك لدعم الحدث العالمي وتعزيز الوعي المحلي والعالمي بأهميته.