«تسليح» تعرض أنظمة المحاكاة في القمة العالمية الشرطية

المصدر: دبي- البيان

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تشارك مجموعة تسليح الإماراتية، في القمة العالمية الشرطية الأولى، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، صباح الاثنين، بإكسبو 2020 دبي، وتستمر حتى 17 من مارس الجاري.



وتقدم «تسليح» عبر شركائها الأمريكيين والأوروبيين، المزيد من الحلول التقنية الذكية، التي تخدم عمل المنظمات والمؤسسات الحكومية في مجالات الأمن والدفاع.



علامات



تقدم «تسليح» من خلال هذا الحدث، مجموعة من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الشهيرة، مثل FAAC Incorporated وUMAREX، كما سيتمكن الضيوف من الاطلاع على أحدث المنتجات والمعدات والدورات التدريبية، مثل نظام مايلو المسرحي الذكي 180، ونظام مايلو لايف، وأنظمة محاكاة القيادة من شركة فاك إنك الأمريكية FAAC Inc، بالإضافة إلى سلسلة منتجات التدريب على القوة والاشتباك من شركة يوماريكس UMAREX، والتي ستعرض في منصة تسليح القابضة رقم G38، أمام جناح دبي للشرطة بالمعرض.



سعادة



وأعرب سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة، عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة، باعتبارها الحدث المعني بمجالات الأمن القومي والابتكار الشرطي في إكسبو 2020 دبي.



وأضاف قائلاً: «نحن سعداء للمشاركة في هذه المنصة العالمية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الأمنية، حيث يمكن للمجتمعات الشرطية المحلية والدولية، الحصول على المعدات والدورات التدريبية، فضلاً عن توسيع شبكة العلاقات».