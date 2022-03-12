"ديلون".. موسيقى هندية بنكهات الهيب هوب والراب والبوب

المصدر: البيان

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وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الفن، قدم ديلون، الفنان الهندي المتعدد المواهب، مزيجاً من موسيقى الهيب هوب، والآر إند بي، والراب، والبوب، خلال الحفل الفني الذي أحياه، اليوم، بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

ديلون مغني راب وكاتب أغاني يغني بلغته الأم البنجابية، وقد نجح بأن يحظى بشعبية كبيرة حتى بين عشاق الموسيقى الذين قد يكون من الصعب عليهم فهم كلمات أغانيه. وقد سطع نجمه منذ إصدار أغنيته الأولى "Fake" في عام 2019 لتتوالى النجاحات التي حققها منذ ذلك الحين.



تعد أغانيه من بين أكثر الأغاني استماعاً عبر منصات البث، ويتابع حسابه على إنستغرام أكثر مليوني شخص، في حين حققت أغانيه الموجودة على اليوتيوب ملايين المشاهدات.