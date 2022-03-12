"سيتارا بروجيكت مالاباريكوس".. رحلة مبهجة لسينما جنوب الهند

المصدر: البيان

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أخذت سيتارا، إحدى أكثر المطربات الهنديات شهرة بين جيلها، مع كل من سوريش وجياراج، جمهور إكسبو 2020 دبين في رحلة موسيقية مبهجة لسينما جنوب الهند

وقدمت سيتارا، إحدى أكثر المطربات الهنديات شهرة بين جيلها، عرضًا مباشرًا في إكسبو 2020 دبي جنبًا إلى جنب مع فرقتها "سيتارا بروجيكت مالاباريكوس" إلى جانب اثنين من أكبر النجوم في الهند، نيرانج سوريش وميثون جياراج، وذلك على مسرح اليوبيل، يوم الجمعة (11 مارس).



وتعمل المغنية والملحنة والراقصة الهندية سيثارا غالبا مع السينما المالايالامية بالإضافة إلى أفلام التاميل والتيلجو والكانادا، وحصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتي ولاية كيرالا السينمائيتين لأفضل مطربة.



وأخذت سيتارا، مع كل من سوريش وجياراج، الجمهور في رحلة موسيقية مبهجة لسينما جنوب الهند، واختتمت سيتارا الأمسية بمزيج جديد من الأغنية الصوفية الشهيرة Dam Mast Qalander وسط تأثيرات ضوئية مفعمة بالحياة.