يوم القديس باتريك.. أيرلندا تتوشح بالأخضر في إكسبو

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع يوم كامل من المرح والأجواء الاحتفالية المبهجة، التي ستسود موقع الحدث الدولي احتفاء بـ "يوم القديس باتريك"، الذي يصادف يوم الخميس 17 مارس، ويتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لأيرلندا في إكسبو 2020 دبي.



حيث سيكون الزوار على موعد مع العروض الموسيقية الأيرلندية، والمسيرات الممتعة والأنشطة التي تم تنظيمها لتلائم كافة أفراد العائلة، بالإضافة للكثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستجعلهم يعيشون الروح الأيرلندية على أصولها.



قبل اليوم المنتظر سيتم تنظيم مجموعة من عروض الرسوم المتحركة الأيرلندية في أرجاء إكسبو، بالإضافة لعرض تقدمه المجموعة الفلوكلورية الأيرلندية "كايلا" وذلك في 15 مارس في حديقة الاحتفالات، الساعة 21:20 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبمناسبة يوم "القديس باتريك"، سيتم إضاءة جناح أيرلندا باللون الأخضر، مع تقديم عروض للرقص والموسيقى الأيرلندية، فضلا عن عروض صناعة الفخار، كما وستتضمن الفعاليات المقامة في 17 مارس كلا مما يلي:



إفطار عمل لشبكة الأعمال الأيرلندية السنوية ليوم القديس باتريك، وذلك في القرية الأيرلندية، من الساعة 07:30-09:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتطلب الحضور التسجيل مسبقا عبر "IBN".



احتفالات اليوم الوطني لأيرلندا، من الساعة 10:00-11:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن المراسم الرسمية لرفع العلم، وخطابات ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا، بالإضافة إلى عروض موسيقية شيقة.



مهرجان القديس باتريك العائلي، الذي يشمل مجموعة منوعة من الفعاليات الرياضية، ورواية القصص، وغيرها من الفعاليات الملائمة لجميع أفراد العائلة، وذلك في ساحة إكسبو الرياضية، وحديقة الاحتفالات، من الساعة 13:00-18:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



فصل اللياقة البدنية في مهرجان القديس باتريك، الذي يهدف لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث عدد الجنسيات المشاركة في هذه الفعالية، التي تقام بقيادة العارضة ومدونة اللياقة البدنية الأيرلندية مييف مادن، في ساحة إكسبو الرياضية، من الساعة 17:30-16:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمشاركة في هذه الفعالية، يرجى التسجيل على الرابط: : https://bit.ly/3tOhpj5



موكب مهرجان القديس باتريك، بقيادة عازفو قوات الدفاع الأيرلندية، سينطلق هذا الموكب من الجناح الأيرلندي وصولا إلى ساحة الوصل، ابتداء من الساعة 18:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتختتم الفعاليات لاحقا بحفل مهرجان القديس باتريك، الذي ينظم برعاية خاصة من قاعة الحفلات الوطنية وبقيادة عازف الكمان الشهير مارتن هايز، مع حضور خاص للموسيقي الأيرلندي "دايثي"، وسيقام الحفل في ساحة الوصل من الساعة 19:00-20:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

