تجربة بصرية فائقة الأداء.."آي لومينيت" تتوهج اليوم في إكسبو

المصدر: البيان

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تؤدي فرقة الرقص الأمريكية "آي لومينيت" عروضاً جديدة، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، اليوم السبت 12 مارس الساعة 4 و6 مساءً، ويوم الأحد 13 مارس في الساعة 6 و 8 مساءً.

وبثت فرقة الرقص الأمريكية "آي لومينيت" طاقة إيجابية في مركز دبي للمعارض، بأدائها لمجموعة من الرقصات على ألحان أغنيات عالمية شهيرة، في الوقت الذي يرتدي فيه أعضاء الفرقة الثمانية أزياءً مضيئة تتوهج في الظلام لتقدم بذلك تجربة بصرية فنية فائقة الأداء.



تشكلت الفرقة على يد مصممة الرقصات ميرال قطب، التي تمتلك شغفا كبيرا بالرقص وهندسة البرمجيات، لتقوم في عام 2009 بتحقيق حلمها، وتشكيل الفرقة التي تجمع بين التكنولوجيا والفن. وحصلت ميرال على براءة اختراع تمكن فناني الأداء ومصممي الرقصات والمهندسين والفنيين والمخرجين من إنتاج عروض فريدة باستخدام برامج إضاءة لاسلكية مصممة خصيصاً لتقديم هذه النوعية من العروض.

