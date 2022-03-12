أوركسترا غرفة الأفكار الليتوانية .. تشكيلة آسرة من الموسيقى الكلاسيكية

المصدر: البيان

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قدمت أوركسترا "غرفة الأفكار الجديدة" الليتوانية عرضها لعشاق الموسيقى خلال استعراض مميز وأسلوب حديث على مسرح دبي ميلينيوم، يوم الجمعة (11 مارس)، في إكسبو 2020 دبي، حيث استمتع الحضور بأمسية من الموسيقى الكلاسيكية الأصلية والآسرة.



ودمجت الفرقة الليتوانية المكونة من سبعة موسيقيين كلاسيكيين شباب، المصطلحات الكلاسيكية والبوب مع تأثيرات الموسيقى الشعبية، منتجة بخليطها المكون من ثلاثة عازفي كمان واثنين من عازفي التشيلو وعازف جيتار وعازف لوحة مفاتيح، تناغمات صوتية فريدة.



وعزفت الأوركسترا ثلاث قطع من تأليف مؤسس المجموعة، جيديميناس جيلجوتاس، الأولى تعبر عن الغضب والقلق، والثانية عن الأمل بأوقات أفضل، أما الثالثة فتعبر عن الانسجام بين شعوب العالم.



وتأسست أوركسترا "غرفة الأفكار الجديدة" عام 2006 من قبل الملحن الليتواني جيديميناس جيلجوتاس، وهي فرقة تقدم الموسيقى الكلاسيكية إلى الجماهير بمزجها مع الموسيقى الجديدة والشبابية، جامعة بين الماضي والحاضر.