رحلة "ميكي وميني" السحرية تُحط رحالها في إكسبو

المصدر: البيان

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أعلنت "ديزني للوجهات الدولية" وجناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 دبي، عن تنظيم عرضين ترفيهيين حصريين جديدين بعنوان "رحلة ميكي وميني السحرية".



وسيتم تنظيم العرضين يوم 19 مارس الجاري، على مسرح دبي ميلينيوم، الساعة 7:00 والساعة 8:30 مساءً، وسُيتاح حضور العرضين بالمجان لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي.



وستستضيف مقدمة البرامج التليفزيونية ومقدمة برنامج " أرابز غوت تالنت"، اللبنانية ريا أبي راشد، العروض المذهلة التي تم تصميمها خصيصا لإكسبو 2020 دبي، والتي ستُبرز عدداً من شخصيات ديزني المحبوبة؛ في رحلة ستنطلق خلالها تلك الشخصيات إلى وجهات ديزني السحرية، لتلتقي على امتداد رحلتها بمجموعة من الأصدقاء المشهورين.



وبالتزامن مع الخطوات التي تقوم بها شركة ديزني للرحلات البحرية "ديزني كروز لاين" السياحية لتعزيز أسطول رحلاتها، سيبدأ ميكي وميني رحلتهما على متن سفينة جديدة تماماً، وسوف تتوقف بهما في محطة "عالم والت ديزني" المُذهلة بولاية فلوريدا، للاحتفال بمرور 50 عاماً من السحر.



وبعد ذلك، سيتوجه ميكي وميني إلى "ديزني لاند باريس"، وبعد مكوثهما في "فندق ديزني نيويورك هوتيل - ذا آرت أوف مارفل"، سيتوجهان صوب محطة الأبطال الخارقين "سوبر هيرو ستيشن" لإلقاء نظرة خاطفة على "أفنجر كامبس" في استوديوهات والت ديزني، وقد يصادفان هناك واحدا من الأبطال الخارقين أو أكثر.



ولأن رحلة ميني وميكي السحرية ستصادف الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقة ديزني لاند في فرنسا، سيتوجه ثنائي ديزني إلى قلعة "سليبينج بيوتي" أحد أشهر المواقع، ليشهدا حتفالاً ملحمياً بذكرى افتتاح ديزني لاند.



تم تصميم عرض ""رحلة ميكي وميني السحرية" بشكل يلائم الأطفال والكبار من ذوي القلوب الشابة، وسيحمل معه العديد من الشخصيات الشهيرة من عالم ديزني للقاء زوار إكسبو 2020 دبي.



سيُبثّ هذا العرض أيضا على موقع إكسبو 2020 دبي، ليعيش الجميع من كل أرجاء العالم أجواء هذه الرحلة السحرية الرائعة.



معلومات حول الفعالية:

• العنوان: رحلة ميكي وميني السحرية

• التاريخ: 19 مارس، 2022

• الموعد: 19:00 و 20:30

• المكان: مسرح دبي ميلينيوم

• السعر: مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي

• الفئة العمرية: يُرحب بجميع الأعمار