إيقاعات الجاز بنكهة عربية في إكسبو

المصدر: البيان

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سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد يوم الإثنين 14 مارس، مع حفل مميز للملحن وعازف البيانو الحائز على جوائز طارق يمني بصحبة عازف الغيتار إيلي عفيف وعازف الإيقاع خالد ياسين، حيث ستصدح موسيقاهم في سماء مسرح دبي ميلينيوم في قلب الحدث الدولي الكبير.



وُلد يمني وترعرع في بيروت، وعلّم نفسه كيف يعزف موسيقى الجاز في سن التاسعة عشرة، وذاع صيته في جميع أنحاء العالم لبراعته الموسيقية ولمهاراته الارتجالية المُبهرة للألباب.



حيث يحدو جمهور الحدث الدولي الشوق للاطلاع على غمار هذه التجربة الفريدة من نوعها للفنان الجريء، الذي خاض غمار الابتكار في مجال موسيقى الجاز المُتماهية مع الإيقاعات العربية المميزة، والتي توصف بأنها "موسيقى الجاز العالمية التي لايمكن سماعها في أي مكان آخر"، بالإضافة إلى أنها "موسيقى تحفُّها طاقة نورانية تترسخ فيها جذور موسيقى الجاز والتقاليد العربية على نحو عميق".



منذ انتقاله إلى نيويورك في عام 2011، أدى طارق يمني دور قائد للفرق الموسيقية (مايسترو) أو عازف مساعد في العديد من نوادي موسيقى الجاز التي تحظى بشهرة كبيرة في المدينة، وعزف في بعض الأماكن المرموقة في جميع أنحاء العالم ، من ضمنها معهد سميثسونيان في واشنطن دي سي عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي "بازيليكا دي لا ميرسي" (كنيسة سيدة الرحمة) في برشلونة، وقاعة الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.



هذا ومن المقرر أن يقدم ثلاثي طارق يمني عرضهم الموسيقي على مسرح دبي ميلينيوم في 14 مارس بدءا من الساعة 19:00 بتوقيت دولة الإمارات. وسيكون الدخول مجاناً لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي؛ ولكن يُنصح رواد الحفل بالوصول مبكراً نظرا لمحدودية المقاعد.